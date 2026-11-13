서동주 “코인 투자 대성공..3배 올라 집 샀다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 미국 변호사 겸 방송인 서동주가 과거 월급을 비트코인과 이더리움에 투자해 3개월 만에 3배의 수익을 거두고 집까지 마련한 사연을 공개했다.

지난 12일 서동주는 자신의 유튜브 채널을 통해 공개한 영상에서 과거 가상자산을 처음 접하게 된 계기와 투자 경험을 전했다.

서동주는 "2018년도에 로펌에서 신입 변호사로 일할 때 블록체인 부서가 생겼다. 그때 '블록체인이 뭔데?' 싶어서 선배들에게 물어봤다"고 당시를 떠올렸다.

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이어 "앞으로 모든 게 가상자산화가 될 거라고 하더라. 패기 넘치는 신입이었기 때문에 월급을 통으로 비트코인을 사고 이더리움을 사는 데 썼다"고 말했다.

실제 투자 수익도 상당했다. 서동주는 "그게 3개월 만에 3배가 되는 일이 있었다. 그걸 통해 집도 샀다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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이날 서동주는 비트코인과 블록체인 기술에 대한 자신의 생각도 전했다. 그는 "한국에서는 비트코인을 처음 알게 됐을 때 확 오르고 떨어지는 걸 경험해서 '이거 사기 아니냐', '도박 아니냐' 이런 인식이 있었다. 그런데 비트코인이나 이더리움같이 오래된 가상자산의 뒷면에는 철학적인 면이 있다"고 설명했다.

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이어 블록체인이 만들어진 배경에 대해서도 이야기했다. 서동주는 "지금은 개인 거래에서도 은행을 통해 돈을 보내지 않나. 블록체인을 만든 사람은 이렇게 하지 않고 서로 직접 보내면 좋겠다고 생각한 것이다. 그러려면 믿음이 있어야 하지 않나"라고 말했다.

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그러면서 "블록체인을 만들어서 모든 게 블록에 쓰이게 하고 아무도 그 거래 내역을 수정하지 못하게 해 신뢰할 수 있는 거래가 가능하도록 한 것이다. 수수료는 없어도 되도록 한 것"이라고 덧붙였다.

이어 "비트코인, 이더리움, 리플, 라이트코인뿐만 아니라 알트코인, 밈코인 등 안 사본 게 없었다"고 덧붙였다.

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한편 서동주는 코미디언 고(故) 서세원과 방송인 서정희의 딸이다.

현재 서동주는 삼프로TV '크립토플러스'를 진행하고 있다.

tokkig@sportschosun.com