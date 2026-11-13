81세 선우용여, 기초 화장품에 450만원 플렉스.."투자해야 예뻐져"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 선우용여가 남다른 화장품 컬렉션을 공개했다. 가격만 수백만원에 달하는 제품도 눈길을 끌었다.

12일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '1천만원이 넘는 '82세 선우용여 60년 모은 화장품' 대공개 (300만원짜리 크림있음)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 선우용여는 그동안 모아온 화장품을 공개했다. 스킨케어 제품부터 메이크업 제품까지 다양한 종류의 화장품이 테이블을 메워 놀라움을 안겼다.

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"특히 스킨케어 제품은 모두 고가였다. 세럼은 34만 5000원, 로션은 18만 원이었으며 크림은 34만 원에 달했다. 이외에도 13만 원과 39만 원, 38만 원 상당의 제품이 공개됐다. 선우용여는 "투자를 해야 얼굴이 예뻐진다"라고 말했다. 가장 비싼 제품은 276만 5000원짜리 크림이었다.

스킨케어 제품만 약 450만 원에 달했고, 메이크업 제품 역시 고가의 제품들로 채워져 있었다. 선우용여는 "난 (메이크업을) 내가 스스로 해서 이렇게 있는 거다. 젊었을 때부터 미장원을 가본 적이 없다. 그래서 내가 이런 걸 다 사는 거다"라며 데뷔 후 지금까지 혼자 메이크업을 해왔다고 밝혔다.

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한편 선우용여는 1945년 생으로 올해 나이 81세다. 1965 TBC 1기 무용수로 데뷔했으며 시트콤 '순풍 산부인과', 드라마 '태희혜교지현이', '맛있는 청혼', '여왕의 꽃' 등에 출연했다.

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joyjoy90@sportschosun.com