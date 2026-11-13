"벌써 이렇게 컸어?" 장윤정, 120억家서 딸 하영 생일 파티..남매 폭풍성장 '깜짝'

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 장윤정이 몰라보게 폭풍성장한 연우, 하영이의 근황을 전했다.

12일 '장공장장윤정' 유튜브 채널에는 '쇼호스트 장윤정 vs 엄마 장윤정'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

장윤정은 홈쇼핑 일정을 소화한 후 곧장 집으로 향했다. 하영이의 생일 파티가 있는 날이기 때문. 장윤정은 "하영이와 연우 친구 생일이 하루 차이라서 합동 생일파티를 하게 됐다"라고 말했다.

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하영이와 연우, 친구들이 다 함께 생일 축하 노래를 부르는 모습도 공개됐다. 연우는 아빠 도경완을 쏙 빼닮은 이목구비로 시선을 모았고, 하영이는 한층 차분하고 의젓해진 모습으로 눈길을 끌었다.

장윤정은 놀고 있는 아이들을 카메라로 담았고 잔뜩 지친 얼굴로 "이제 촬영을 끊겠다. 지쳤다"라고 말했다.

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한편 장윤정은 지난 2013년 방송인 도경완과 결혼했으며 슬하에 연우, 하영을 뒀다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받았다.

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도경완, 장윤정 부부는 지난 2024년 서울 용산구의 고급 펜트하우스를 약 120억 원 전액 현금으로 매입해 화제를 모으기도 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com