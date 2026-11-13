'재혼 황후' 신민아, 흔들림 없는 카리스마…대체불가 존재감

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 안소윤 기자] '재혼 황후' 신민아가 흔들림 없는 카리스마와 따뜻한 온기를 지닌 황후의 모습으로 변신했다.

디즈니+의 오리지널 시리즈 '재혼 황후'에서 타이틀 롤 나비에로 분한 신민아는 단단한 내면과 고결한 기품, 그 안에 깃든 따뜻한 인간미까지 입체적으로 그려내며 극의 중심을 묵직하게 잡고 있다. 위엄 있는 눈빛과 절제된 목소리 톤, 손끝의 작은 움직임 하나까지 황후 나비에 그 자체로 녹아들며 글로벌 시청자들의 호평을 이끌어내고 있다.

지난 11일 공개된 회차에서는 나비에의 카리스마가 단연 압권이었다. 특히 진검을 겨누며 극단으로 치달은 소비에슈와 하인리 사이 칼날을 제압하는 모습은 뜨거운 화제를 모았다. "두 분 중 누구라도 죽는다면 전쟁이 일어납니다. 그 피해는 백성들에게 돌아가겠죠!"라는 나비에의 단호한 일갈은 두 남자의 자존심 싸움을 단번에 잠재웠고, 어떤 상황에서도 나라와 백성을 최우선으로 생각하는 대제국 황후의 굳건한 신념을 드러냈다.

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사진 출처='재혼 황후' 영상 캡처

강인함 이면에 따뜻한 품성 역시 나비에의 매력을 더욱 빛나게 했다. 서즈 공주에게 "동대제국은 서즈 공주의 왕위 계승을 전적으로 지지할 겁니다"라며 연대를 다지는 모습에서는 현명하고 포용력 있는 황후의 면모가 돋보였다. 또한 하인리와의 편지를 빼돌린 시녀를 무조건적인 처벌하기보다 그럴 수밖에 없었던 사정을 헤아리는 모습에서는 타인의 아픔까지 품을 줄 아는 나비에의 따뜻한 인간미가 고스란히 전해졌다.

나비에의 신년회 폐회식 선언 역시 깊은 울림을 남겼다. "굶는 이에게 양식을, 배우려는 이에게 지식을, 헐벗은 이에게 따뜻한 옷을 입혀야 하는 성스러운 싸움에 나서야 합니다. 이 두 손에 칼과 창과 방패가 아닌, 따뜻한 손길이 필요할 때라는 겁니다"라는 연설은 백성의 삶을 먼저 생각하는 황후의 고결한 사명감을 보여주며 진한 여운을 남겼다.

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이렇듯 신민아는 황후로서의 위엄과 흔들림 없는 강인함, 그 안에 깃든 따뜻한 온기까지 자연스럽게 아우르며 나비에의 서사에 설득력을 불어넣고 있다. 절제된 카리스마와 섬세한 감정 표현을 오가는 폭넓은 연기력으로 자신만의 나비에를 완성하고 있는 것. 여기에 하인리와의 다정하고 편안한 로맨스 케미스트리까지 본격적으로 펼쳐지며 설렘을 안기는 가운데, 반환점을 돌아선 '재혼 황후'에서 신민아가 그려낼 새로운 이야기에 전 세계의 관심이 집중된다.

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한편, '재혼 황후'는 오직 디즈니+에서 매주 수요일 2개씩, 총 10개의 에피소드가 공개된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com