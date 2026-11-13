"美 중간선거 승리곡이 왜 K팝?"…에스파 日신곡, 4천만 스트리밍 돌파

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 에스파(aespa)의 노래가 미국 중간선거에서 뜻밖의 '승리 축하곡'으로 떠오르며 화제를 모으고 있다.

미국 정치권의 선거 승리를 자축하는 SNS 영상에 에스파의 일본어 노래가 등장한 가운데, 해당 곡은 스포티파이 누적 재생 수 4000만 회를 돌파하며 글로벌 인기를 입증했다.

최근 미국 SNS에서는 에스파의 'KISS N TELL'(키스 앤 텔)을 배경음악으로 사용한 선거 관련 영상이 확산됐다. 특히 민주당과 반(反)MAGA 성향의 이용자들이 중간선거 결과를 축하하는 게시물에 해당 곡을 활용하면서 눈길을 끌었다.

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'KISS N TELL'은 지난 7월 24일 발매된 에스파의 첫 일본 미니앨범 수록곡이다. 일본어로 발표된 노래가 미국 선거판에서 승리의 기쁨을 표현하는 음악으로 사용됐다는 점에서 더욱 이례적이다.

특히 뮤직비디오 후반부에 폭죽과 꽃가루가 터지는 장면이 선거 승리를 자축하는 분위기와 맞아떨어지면서 SNS 이용자들의 선택을 받은 것으로 전해졌다.

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이 같은 관심 속에 'KISS N TELL'은 지난 10일 기준 스포티파이 누적 재생 수 4176만 회를 기록했으며, 13일 보도 기준 4236만 회를 넘어섰다. 뮤직비디오 조회 수도 2500만 회를 돌파한 것으로 알려졌다.

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K팝 걸그룹의 일본어 노래가 미국의 정치적 이벤트와 결합해 새로운 방식으로 소비되고 있다는 점에서 관심을 모은다. 특히 노래가 본래의 언어와 발매 시장을 넘어 예상치 못한 영역에서 활용되며 글로벌 팬덤의 영향력을 보여줬다는 평가다.

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한편 에스파는 카리나, 윈터, 지젤, 닝닝으로 구성된 4인조 걸그룹으로, 'Next Level', 'Supernova', 'Whiplash' 등 다수의 히트곡을 발표하며 국내외에서 활발하게 활동하고 있다.

에스파는 최근 아시아와 미주 16개 지역을 순회하는 월드투어 일정을 마쳤으며, 내년 1월부터 유럽 투어에 나선다. 오는 28~29일에는 서울 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 6주년 기념 팬미팅 '2026 aespa FAN MEETING "MY 보고 싶다 ae가"'를 개최하고 약 3년 만에 국내 팬들과 팬미팅으로 만난다.

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olzllovely@sportschosun.com