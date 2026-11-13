'조폭 친분설' 조세호, 결국 고정 예능 '0개' 된다…5년 동행 끝 눈물 참은 졸업식

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 조세호가 유일하게 남아 있던 고정 예능과도 작별한다. 약 5년간 함께한 동료들과의 마지막을 앞두고 교복을 입고 등장한 그는 "입구부터 눈물이 나오려는 걸 참았다"며 남다른 감회를 드러냈다.

13일 공개된 넷플릭스 예능 '도라이버 시즌6-생존의 법칙' 예고에 따르면 오는 14일 방송되는 15회에서는 '졸업'을 주제로 도라고등학교 졸업식이 펼쳐진다.

이날 조세호는 고등학교 교복 차림으로 등장한다. 평소 유쾌한 분장과 몸개그를 선보이던 그였지만, 마지막을 앞둔 이번 촬영에서는 감정이 북받친 듯한 모습을 보였다는 전언이다.

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조세호는 "입구부터 눈물이 나오려는 걸 참았다"고 털어놓으며 동료들과 함께한 시간을 돌아봤다.

이번 졸업식이 남다른 의미를 갖는 것은 '도라이버'가 조세호에게 마지막으로 남은 고정 예능 프로그램이기 때문이다.

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조세호는 지난해 12월 조직폭력배와의 친분 의혹이 불거진 이후 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'과 KBS2 '1박 2일 시즌4'에서 자진 하차했다. 당시 조세호 측은 해당 인물과 친분이 있는 것은 사실이지만 불법적인 사업에 관여하거나 금품을 받았다는 의혹은 사실이 아니라고 부인했다. 그럼에도 조세호는 자신을 둘러싼 논란이 프로그램에 부담을 줄 수 있다는 이유로 두 프로그램에서 물러났다.

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반면 넷플릭스 '도라이버'에는 계속 출연하며 시청자들과 만남을 이어왔다.

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하지만 이 프로그램마저 종영을 결정하면서 조세호는 방송에서 마지막으로 남아 있던 고정 출연 자리와도 작별하게 됐다.

앞서 제작사 스튜디오투쁠은 지난달 25일 "'도라이버'는 현재 방송되고 있는 여섯 번째 시즌의 16회차를 마지막으로 긴 여정을 마무리하게 됐다"고 공식 발표했다. "전생의 인연부터 생각하면 무려 5년을 함께해 온 프로그램"이라며 "남다른 서사와 관계성이 쌓여 있다 보니 출연진과 제작진 모두 깊은 아쉬움 속에 마지막 촬영을 마쳤다"고 전했다.

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'도라이버'는 KBS2 '홍김동전'으로 호흡을 맞췄던 김숙, 홍진경, 조세호, 주우재, 장우영이 다시 뭉친 프로그램이다. 기존 멤버들의 끈끈한 관계와 몸을 사리지 않는 예능감으로 사랑받았다. 이들이 함께한 시간은 전신 프로그램까지 합하면 약 5년에 달한다.

마지막을 앞둔 졸업식에서도 멤버들은 각자의 방식으로 아쉬움을 달랬다.

장우영은 빨간 뿔테안경과 보라색 블라우스를 착용한 깐깐한 교장으로 변신했다. 김숙은 영화 '찰리와 초콜릿 공장' 속 움파룸파를 패러디한 모습으로 등장해 웃음을 자아냈다. 홍진경은 학사모를 착용하고 제대로 된 졸업식을 즐기겠다는 의지를 드러냈고, 주우재는 애니메이션 캐릭터로 분장해 등장했다가 다른 멤버들의 구박을 받았다. 멤버들은 오랜 시간 함께하며 마음에 담아뒀던 이야기들을 꺼내는 시간도 가졌다.

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김숙은 장우영이 풍선을 낳는 설정으로 연기했던 과거 장면을 회상하며 "나는 우영의 풍선 눕방을 100번 돌려봤어. 난 우영이를 평생 잊지 못할 거야"라고 애정을 드러냈다.

홍진경은 과거 회식 자리에서 장우영에게 크게 화를 냈던 일화를 공개하며 웃음과 진솔한 이야기를 오갔다. 그동안 엉뚱한 미션과 기상천외한 분장으로 웃음을 선사했던 다섯 멤버가 마지막을 앞두고 서로를 향한 속마음까지 털어놓게 된 것이다.

이 가운데 조세호는 오랜 동료들과의 작별을 앞두고 새로운 활동에도 시동을 걸었다. 지난 5일 기존 유튜브 채널의 이름을 '모르는데 어떻게 가요'로 변경하고 첫 영상을 공개했다.

그는 영상에서 지난 시간을 돌아보며 "그 어느 때보다 제가 그동안 걸어왔던 시간들을 돌아봤고 반성도 했다"고 밝혔다. 앞으로 더욱 신중하게 행동하겠다는 뜻을 전하며 대중에게 다시 한번 고개를 숙였다.

지난 12일에는 자신의 SNS를 통해 유튜브 콘텐츠 첫 촬영을 마쳤다는 근황도 공개했다. 조세호는 "'모르는데 어떻게 가요?' 1화 촬영 잘하고 왔다"며 "많은 분들이 사연을 보내주셨다. 감사드린다"고 전했다.

오는 19일 오후 6시 첫 회차를 공개하겠다고 예고했다.

공교롭게도 새 유튜브 콘텐츠가 공개되는 시점은 '도라이버'의 최종회가 공개되기 불과 이틀 전이다.

조세호는 유일한 고정 예능과의 작별을 앞둔 상황에서 자신의 유튜브 채널을 새로운 활동 무대로 삼게 됐다. 다만 지상파나 케이블 방송 프로그램으로의 복귀 일정은 아직 공식적으로 확정되지 않았다.

한편 '도라이버 시즌6-생존의 법칙'은 오는 14일 15회를 공개하며, 21일 16회를 끝으로 막을 내린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com