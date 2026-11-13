이재룡, '정장에 검정 마스크' 침통...첫 재판서 '음주측정 방해' 부인

배우 이재룡이 13일 오전 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 도로교통법 위반(사고 후 미조치), 음주측정 방해 혐의 첫 공판에 출석하고 있다. 서초=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.13/

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[스포츠조선 박아람 기자] 서울 강남에서 차량 사고를 낸 뒤 현장을 떠난 혐의로 재판에 넘겨진 배우 이재룡이 첫 재판에서 음주측정 방해 혐의를 인정하지 않았다.

이재룡 측 변호인은 13일 서울중앙지법 형사10단독 이재욱 부장판사 심리로 진행된 첫 공판에서 도로교통법 위반(사고 후 미조치) 혐의는 인정하면서도 음주측정 방해 혐의에 대해서는 부인한다는 입장을 밝혔다.

변호인은 "사고 후 미조치 혐의는 인정하지만 음주측정방해는 부인한다"고 말했다. 이어 "음주 측정을 곤란하게 할 목적이 없었다는 취지"라고 설명했다.

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이날 검은색 정장을 입고 법정에 출석한 이재룡은 재판부가 직업을 묻자 "배우입니다"라고 답했다.

재판부는 추가 심리를 위해 내년 3월 24일 다음 공판을 열기로 했다. 이날 재판에서는 이재룡과 사고 당일 술자리에 함께 있었던 인물과 현장에 출동했던 경찰관을 증인으로 불러 신문할 예정이다.

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이재룡은 지난 3월 6일 오후 11시께 서울 강남구 청담역 인근에서 차량을 운전하다 중앙분리대를 들이받은 뒤 현장을 이탈한 혐의를 받고 있다. 이후 경찰은 사고 발생 약 3시간이 지난 시점에 지인의 집에 있던 이재룡을 검거했다.

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수사 과정에서 이재룡이 사고 이후 다른 술자리에 참석한 사실이 확인되면서 이른바 '술타기' 의혹도 불거졌다. 공소청은 사고 당시 음주 여부를 확인하기 어렵게 만들 목적으로 추가 음주를 한 것으로 보고 음주측정방해 혐의를 적용해 지난 8월 그를 불구속 기소했다.

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다만 수사기관은 사고 당시 이재룡의 혈중알코올농도가 면허정지 기준인 0.03% 이상이었다는 점을 명확하게 입증하기 어렵다고 판단해 음주운전 혐의는 기소 대상에서 제외했다.

tokkig@sportschosun.com