‘전진♥’ 류이서도 놀란 살벌한 승무원 군기 "선배 스타킹 빨고, 속눈썹까지 잘려"

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[스포츠조선 박아람 기자] 전진의 아내이자 아시아나항공 승무원 출신 류이서가 과거 승무원 시절 겪었던 엄격한 군기에 대해 얘기했다.

류이서가 운영하는 채널 '내사랑 류이서'엔 지난 12일 전직 승무원이자 현재 쇼호스트로 활동 중인 김미서가 출연해 과거 승무원으로 근무하며 겪었던 일들을 이야기했다.

이날 류이서는 과거 승무원들 사이에 존재했던 군기 문화를 언급하며 "선배 스타킹도 빨고 했다는 군기를 들은 적이 있다"고 말했다.

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이에 김미서는 "제가 빨았습니다"라고 답해 모두를 놀라게 했다. 실제로 선배의 스타킹을 빨았던 경험이 있다는 것.

김미서는 여기서 그치지 않고 선배에게 속눈썹 연장까지 잘렸던 일화를 공개했다. 그는 "그 선배님이 저 눈썹을 자르신 분이다. 국내선 그 유리문 바깥에 불러가지고 그랬다"고 당시 상황을 설명했다.

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이어 "그 당시에 속눈썹을 연장하는 게 유행이었거든요. '너 누가 이런 거 붙이고 다니라고 그랬냐'며 잘랐다"고 회상했다.

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남성 승무원 역시 외모와 복장에 관한 엄격한 지적을 피하기 어려웠다고 한다.

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함께 출연한 엄도윤은 "저도 그 구레나룻이 좀 길다고 자르지는 않는데 이렇게 잡아당기는 거 있지 않습니까?"라며 과거 경험을 털어놨다.

이어 당시 남성 승무원들의 머리 모양에도 까다로운 기준이 있었다며 "머리 지적하는 이런 임원분들이랑 계시면 조금 피해 다녔다"고 덧붙였다.

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한편 류이서는 16년간 아시아나항공 승무원으로 근무한 뒤 퇴사했으며, 2020년 그룹 신화 출신 전진과 결혼했다. 현재 유튜브 채널을 통해 일상과 다양한 이야기를 전하고 있다.

tokkig@sportschosun.com