블랙핑크 지수,, '라우럴'이 뭐길래…넷플릭스까지 발칵[SC이슈]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 블랙핑크 지수가 새로운 밈을 탄생시키며 '트렌디 아이콘' 다운 면모를 뽐냈다.

지수는 8일 방송된 SBS '인기가요'에 출연, 신곡 '어딕티드' 무대를 선보였다. 이날 지수는 공연 시작에 앞서 '라우더(Louder)'라고 외치며 관객들의 호응을 유도했다. 그런데 팬들은 지수의 발음이 '라우더'가 아닌 '라우럴'로 들렸다며 새로운 밈을 만들어냈다. 이에 지수는 해당 영상을 직접 SNS에 공유하며 팬들의 사랑에 화답했다.

여기에 넷플릭스 코리아까지 뒤집혔다. 넷플릭스 코리아는 11일 "라을라의 시대가 가고 라우럴의 시대가 왔다. 1일 1라우럴하러 오세요. '인기가요'도 '월간남친'도 넷플릭스에서"라며 지수의 영상을 공식 계정에 업로드했다.

Advertisement

'라을라'는 '하품하다 나온 소리'를 뜻하는 신조어다. 넷플릭스 코리아는 '라을라' 대신 지수의 '라우럴' 밈을 언급하며 홍보에 나선 것. 넷플릭스는 오리지널 시리즈 '월감남친'을 통해 지수와 연을 맺은 바 있다. 지수는 극중 서미래 역을 맡아 자연스러운 연기로 호평을 받은 바 있다.

지수는 10월 30일 첫 솔로 정규 앨범 두 번째 선공개곡 '어딕티드'를 발표하고 활동 중이다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com