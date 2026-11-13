리센느 미나미, 라이브 논란 후 첫 심경고백 "더 열심히 하겠다"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 리센느 미나미가 심경고백을 했다.

미나미는 12일 팬 소통 플랫폼에 "아직 우리가 많이 부족한 것도 많지만 예쁘게 봐주고 사랑해주는 리마인(공식 팬클럽) 덕분에 더 열심히 준비하고 연습하고 무대할 수 있다"고 밝혔다.

그는 "멤버들도 티 안내고 있지만 거의 한 시간 자고 녹화 끝나고 쉬는 게 아니라 촬영하고 연습하러 가고. 힘들어도 같이 열심히 해주는 멤버들에게 너무 고맙다. 리마인이 있기에 우리가 열심히 할 수 있는 힘을 얻는다. 너무 고맙고 앞으로 더 열심히 하겠다"고 전했다.

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3일 블루스퀘어 우리카드홀에서 열린 RESCENE (리센느) 4th Mini Album 'PULSE' 발매 쇼케이스. 리센느 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.03/

리센느는 3일 발매한 미니 4집 '펄스'로 각종 음원 차트 1위를 휩쓸었다. 또 초동 판매량 60만 2688장(한터차트 기준)을 기록, 데뷔 후 처음으로 하프 밀리언셀러를 기록하기도 했다.

그러나 '중소의 기적'과 별개로 멤버들의 라이브 실력이 구설에 올랐다. 이들은 음악방송에서 1위를 차지한 뒤 앙코르 무대를 꾸몄는데, 일부 멤버들이 안무를 틀리거나 라이브 실수를 하는 모습을 보여 일부 악플러들의 공격을 받았다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com