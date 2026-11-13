이효리, 또 '희대의 사기꾼' 놀이...쌩얼 vs 풀메 '180도 얼굴'

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 이효리가 화려한 메이크업으로 완성한 모습부터 눈가와 이마의 주름까지 자연스럽게 드러낸 일상까지 극과 극의 얼굴을 동시에 공개했다.

이효리는 13일 자신의 SNS에 "안뇽~"이라는 짧은 인사와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 전혀 다른 분위기를 풍기는 이효리의 모습이 담겨 시선을 사로잡았다.

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먼저 이효리는 화려한 메이크업을 마친 모습으로 눈길을 끌었다. 긴 검은 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 그는 커다란 꽃 모양 귀걸이와 크림색 하이넥 의상을 착용한 채 옆모습을 드러냈다.

또렷한 아이라인과 윤기 나는 입술, 정교하게 표현된 피부가 어우러져 세련된 분위기를 완성했다. 특히 스태프가 이효리의 옷깃을 정리해 주는 모습까지 포착돼 메이크업과 스타일링을 받는 현장의 분위기를 엿보게 했다.

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하지만 이어 공개된 사진에서는 비가 내리는 날 투명한 우산을 쓰고 촬영한 셀카를 공개했다. 분홍색 마스크에 붉은색 상의를 착용한 그는 별다른 꾸밈없이 카메라를 바라보고 있다. 이마에 드러난 자연스러운 주름과 피부결도 고스란히 담겼다.

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또 다른 사진에서는 차 안에 앉아 호피무늬 외투를 입고 정면 셀카를 촬영했다.

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화려한 메이크업을 한 사진과 달리 얼굴을 가까이서 촬영한 이 사진에서는 눈가의 잔주름과 자연스러운 피부결이 눈길을 끈다. 얼굴을 보정하거나 주름을 감추는 데 집중하기보다 있는 그대로의 모습을 담아낸 듯한 모습이다.

같은 게시물에서 화려하게 꾸민 모습과 수수한 일상을 함께 보여줬다는 점이 인상적이다. 메이크업을 마친 사진에서는 강렬한 눈매와 또렷한 이목구비가 돋보이는 반면 일상 사진에서는 편안하고 친근한 분위기가 느껴진다.

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이효리는 과거에도 자신의 메이크업 전후 모습을 솔직하게 공개한 바 있다.

지난 2020년에는 화려하게 꾸민 사진과 수수한 얼굴을 나란히 공개하며 "희대의 사기꾼. 사실 저 이렇게 생겼어요. 미안합니다"라는 글을 남겨 웃음을 안겼다. 당시에도 완벽하게 스타일링한 무대 위 모습과 자연스러운 일상의 차이를 유쾌하게 드러내 화제를 모았다.

한편 이효리는 2013년 가수 이상순과 결혼, 제주에서 생활하다 2024년 서울로 거주지를 옮겼다.

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지난해 9월에는 서울 서대문구 연희동에 요가원 '아난다'를 열고 직접 수업을 진행하며 요가 강사로도 활동하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com