서인영, ♥최지훈과 장기 연애 비결 ”넌 할 수 있어” 든든한 응원

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 서인영과 미미미누, 정형돈이 현대인의 다양한 불안과 이를 해소하는 기상천외한 방법들을 탐구했다.

지난 12일 방송된 티캐스트 E채널 예능 프로그램 '서인영의 유행꼰대'(연출 이지선, 제작 스튜디오브레이브) 7회에는 방송인 정형돈이 일일 수강생으로 출연했다.

본격적인 수업에 앞서 세 사람은 세상에 존재하는 다양한 공포증에 대해 이야기를 나눴다. 서인영은 "고소공포증이 있다. 구두 빼고 못 올라간다"고 밝혔고, 정형돈은 "불안의 선두주자 아니겠습니까? 고소공포증은 기본"이라며 너스레를 떨었다.

Advertisement

이어 최근 젊은 세대 사이에서 MBTI 못지않게 관심을 모으는 '애착 유형'이 화두에 올랐다. 썸 상대에게 3시간 동안 답장이 오지 않는 상황을 가정한 가운데, 정형돈이 상대방이 메시지를 읽고도 답하지 않는다면 어떻게 하겠냐고 묻자 서인영은 "그럼 차단. 차단을 안 하면 집착할 것 같아"라고 답했다. 특히 안정형 애착 유형의 대표적인 인물로 이상순이 언급되자 서인영은 "인내를 갖고 잘 기다려주는 것 같다"고 했다. 반면 정형돈은 "스트레스를 마주하기 힘들어서 불편한 얘기를 안 하려는 회피형일 수도 있다"며 다른 해석을 내놨다. 이에 서인영이 "샘내는 거 아니야?"라며 의심의 눈길을 던져 웃음을 자아냈다.

가장 큰 안정감을 주는 사람이 누구냐는 질문에 서인영은 남자친구를 꼽았다. 그는 "지금 남자친구가 그래서 오래 만나게 된 것 같아요"라며 "넌 할 수 있어", "해보고 얘기해" 등 남자친구가 건넨 응원의 말을 전했다. 반면 정형돈은 자신에게 안정감을 주는 존재로 고정 프로그램을 편성해 주는 방송국 PD들을 꼽으며 시즌제 프로그램에 대한 불안감을 토로해 웃음을 안겼다.

Advertisement

서인영은 연애할 때 가장 싫어하는 유형으로 '회피형'을 꼽으며 "회피형 진짜 싫어"라고 단호하게 말했다. 이어 갈등 상황에서 남자들이 "싸울까 봐 그랬다"고 말하는 것을 이해할 수 없다며 "여자는 '미안하다'는 말을 먼저 듣고 싶은 것"이라고 강조했다. 이에 정형돈은 "잘못한 게 없는데 왜 미안하다고 해야 하냐"고 맞섰고, 서인영은 "그냥 해주면 안 돼?"라고 받아쳐 팽팽한 설전이 벌어졌다. 결국 정형돈은 "인영씨 말이 맞다. 살다 보니 그냥 숨 쉬는 것 자체가 미안할 때도 있다"며 "와이프 눈에 띄어서 미안한 것도 있다"고 털어놔 제작진을 폭소케 했다.

Advertisement

이어 외부의 스트레스에서 벗어나 혼자만의 시간을 보내는 이른바 '화캉스'가 불안 해소법으로 소개됐다. 화장실과 바캉스를 합친 '화캉스'는 외부의 간섭을 피해 화장실에서 심리적 안정을 찾는 것을 뜻한다. 정형돈 역시 "화장실은 나만의 공간"이라며 숏폼 영상을 보면서 휴식을 취한다고 밝혔다. 이어 "마음의 피난처로 사용하는 사람들이 왕왕 있다"고 덧붙였다.

Advertisement

이 밖에도 현대인의 불안을 달래는 독특한 방법들이 소개됐다. 손가락을 깨무는 로봇 인형부터 키캡, 왁뿌볼, 피지 뽑기 등 다양한 심신 안정 아이템이 등장했다. 특히 일본에서 미남이 직접 눈물을 닦아주는 이색 서비스가 소개되자 서인영은 "저기 가봐야겠어. 나 갈래"라며 뜨거운 관심을 보였다. 이에 정형돈은 "저는 가끔 감동적인 영상을 찾아보고, 눈물을 흘린다"며 공감했다. 러시아에서 등장한 성인용 요람 체험도 소개돼 놀라움을 안겼다.

일상 속 다양한 불안도 조명됐다. 전화 통화를 두려워하는 '콜포비아'와 휴대전화가 없으면 불안해지는 '노모포비아'가 소개된 가운데, 서인영과 정형돈은 휴대전화 배터리 관리 습관부터 외출복을 입고 침대에 눕는 문제까지 극과 극의 생활 방식을 드러냈다. 특히 공중화장실에서 변기 뚜껑이 닫혀 있을 때 어떻게 행동하는지를 묻자 서인영은 "열어보지 않고 일단 물부터 내린다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 반면 정형돈은 "일일이 확인해 봤다. 아무것도 없을 때 짜릿함이 있다"며 엉뚱한 반응을 보였다.

Advertisement

불안에 대처하기 위해 막대한 돈과 노력을 쏟는 사람들의 사례도 소개됐다. 무엇보다 노화를 늦추기 위해 다양한 시도를 이어가는 기업가 브라이언 존슨의 사례가 눈길을 사로잡았다. 이어 달리기를 통해 마음을 다스리는 기안84부터 그림으로 내면의 불안을 표현해 온 예술가 구사마 야요이, 관객들의 응원 속에서 무대를 이어간 가수 루이스 카팔디까지 자신만의 방식으로 불안에 맞서 온 유명인들의 이야기가 소개됐다.

이 과정에서 서인영도 불안으로 힘들었던 시기를 솔직하게 돌아봤다. 정형돈이 "자는 게 최고더라"고 말하자 서인영은 "거의 8년을 잤다. 땅굴 파고 들어갔는데, 그런 시간이 있어서 지금은 얼굴을 보일 수 있는 상태가 된 것 같다"고 고백했다. 정형돈은 "불안함을 느끼시는 분들이라면 본인만의 안정을 취할 수 있는 방법이 있다"며 "남들이 봤을 때 이상하다고 해서 멈출 필요는 없다. 스스로 이겨내려고 하는 중이라는 시선을 가져주면 좋겠다"고 전했다. 이어 "불안, 충분히 같이 갈 수 있다. 무서운 놈 아니다"라고 덧붙여 여운을 남겼다.

한편 '서인영의 유행꼰대'는 매주 목요일 밤 9시 E채널에서 방송되며, 웨이브, 왓챠, U+tv 모바일 등 OTT 플랫폼에서도 시청할 수 있다.