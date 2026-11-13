기안84, 3년 만에 화가 본업..세번째 개인전 '기원' 연다[공식]

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 겸 만화가 기안84가 3년여 만에 새로운 개인전을 연다.

기안84는 내년 1월 9일부터 3월 11일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP) 이간수문전시장에서 기안84 제3회 개인전 《기원(奇願)》을 개최한다.

'기원'은 기안84가 지난 2024년 진행한 '기안도(奇案島): 기묘한 섬' 이후 약 3년 만에 선보이는 전시다. 앞선 '기안도'에 더 완전한 자아를 찾아가는 여정을 담아냈다면, 이번 '기원'에서는 꿈과 환상을 담은 작품과 처음 공개하는 초기 습작, 패션·라이프스타일 브랜드와의 협업까지 기안84의 상상력이 확장되는 과정을 만날 수 있다.

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전시명 '기원'은 '기이한 염원'이라는 의미로, 기안84는 특유의 유머와 기묘한 이미지로 누구나 마음속에 품고 있을 바람을 풀어낸다. 현실에서는 이루기 어려운 소망을 상상의 세계 속에 펼쳐 보이며 관람객이 저마다의 바람을 되새겨 볼 수 있는 시간을 선사한다.

이번 전시에서는 새로운 '자화상' 시리즈를 비롯해 '사랑', 'OCEAN(오션)', '꿈의 기원' 등 다양한 주제의 작품이 공개된다. 지난 10여 년간 기안84가 겪어온 희로애락부터 오늘날 달라진 사랑과 관계의 모습, 반복되는 일상을 벗어나고 싶은 마음까지 개인의 경험과 시선, 동시대의 감정을 함께 담았다.

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그동안 공개된 적 없는 초기 습작을 통해서는 시간의 흐름에 따라 기안84의 그림을 하나의 연대기처럼 살펴볼 수 있다. 관람객은 드로잉 원본을 통해 작품 세계가 만들어져 온 과정과 그 바탕에 놓인 고민의 흔적을 가까이에서 만나게 된다.

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여기에 아이앱스튜디오(IAB STUDIO), 세이투셰(SAY TOUCHE), 프린트베이커리(print bakery) 등 브랜드가 참여해 작품과 드로잉을 감상하는 즐거움을 의류, 리빙 오브제, 아트 상품 등 일상에서 간직할 수 있는 상품으로 확장한다.

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전시장은 지하 1층 메인 전시공간에서 지상 1층 체험 전시공간과 MD 판매 공간으로 이어지며 작품 감상부터 체험, 협업 상품까지 하나의 동선에서 즐길 수 있도록 구성했다. 전시 기간에는 기안84가 직접 작품에 담긴 이야기를 전하는 도슨트 프로그램도 마련할 예정이다.

오랜만에 화가로서 독창적인 예술적 감각을 펼쳐낼 기안84의 '기원'은 2027년 1월 9일부터 3월 11일까지 총 62일간 진행되며, 운영 시간은 매일 오전 11시부터 오후 8시까지다. 이달 20일 트렌드 거래 플랫폼 크림(KREAM)에서 첫 예매가 시작된다.