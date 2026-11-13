기획부동산에 속았다..임예진, 5천만원 노후자금 날릴 판 "혈압약 먹어야"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 임예진이 15년 전 매입한 제주도 땅의 현재 가치를 확인하고 충격에 빠졌다.

12일 '임예진아이씨' 유튜브 채널에는 '15년 전 안보고 산 제주 땅을 찾아서 떠난 임예진아씨ㅣ인생 첫 저가항공 탑승ㅣ드림카 미니 렌트!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

제주도로 향한 임예진은 "십몇 년 전 제주도에 사놓은 땅이 하나 있다. 투자 지식이 많고 내가 믿는 동생이 제주도에 땅을 산다고 하길래, 나도 붙어있는 땅으로 사달라고 해서 5천만원 어치를 샀다. 내 눈으로 직접 땅을 확인하기 위해 왔다"라고 말했다. 해당 토지는 노후를 위해 매입한 것으로, 당시 직접 땅을 확인하지 않은 채 구매했다고.

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하지만 어렵게 찾은 땅은 들어갈 수 있는 길도 없었다. 근처 사무실 관계자는 "여기는 석산이다. 땅값이 많이 싸다. 들어올 게 아무것도 없다. 평당 10만원일 것 같다"라고 설명했고 임예진은 눈을 질끈 감았다.

임예진은 토지 등기 서류를 확인하던 중 또 예상치 못한 사실을 발견했다. 등기명의인이 178명을 초과한다는 내용이 기재돼 있었던 것. 전체 1400평 규모의 토지를 다수의 소유자가 공동으로 보유하고 있었던 셈이다. 평당 10만원으로 계산했을 때 임예진의 지분 가치는 약 82만원에 불과했다.

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임예진은 부동산 전문가 지인에게 전화를 걸어 상황을 알렸고, 지인은 "기획 부동산에 속아서 산 거다. 새들이 와서 사는 곳 정도로 보면 된다. 팔리지도 않는다. 도대체 그런 걸 왜 사는 거야. 잊어버려. 안 잊어버리면 혈압약 먹어야 한다"라며 사기를 당한 것이라고 알렸다.

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joyjoy90@sportschosun.com