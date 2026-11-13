‘데블스플랜3’, 첫 회부터 정현규 정답 판정 논란…"보완하겠다더니"[SC이슈]

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[스포츠조선 조민정 기자] 넷플릭스 두뇌 서바이벌 '데블스 플랜3'가 공개 첫 회부터 정답 판정을 둘러싼 논란에 휩싸였다. 출연자 정현규가 '7개'라고 외친 답이 정답으로 인정됐지만 일부 시청자들이 직접 문제를 다시 풀어본 결과 실제 정답은 '8개'라는 주장이 제기되면서다.

13일 온라인 커뮤니티 등에서는 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'(이하 '데블스 플랜3') 1회에 등장한 '네모 세기' 게임의 정답 판정을 놓고 갑론을박이 이어지고 있다.

논란이 된 장면은 참가자들의 계산 능력과 순발력을 겨루는 두뇌 게임에서 나왔다.

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'네모 세기'는 여러 칸으로 나뉜 숫자판에서 가로와 세로로 연결된 직사각형 모양의 영역을 찾아 그 안에 적힌 숫자의 합이 주어진 목표 숫자와 일치하는 경우의 수를 맞히는 게임이다. 단순히 숫자를 더하는 것을 넘어 서로 다른 크기와 위치의 직사각형을 빠짐없이 찾아내야 한다는 점에서 난도가 높은 문제로 꼽힌다.

이번 시즌에는 '서바이벌의 신' 장동민과 시즌2 우승자 정현규 등 두뇌 서바이벌 강자들이 대거 출연한 만큼 해당 게임 역시 공개 직후 관심을 모았다.

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그런데 정현규가 답을 외친 특정 문제가 뒤늦게 논란의 중심에 섰다. 당시 목표 숫자가 '0'으로 제시된 문제에서 정현규는 정답으로 '7개'를 외쳤고 방송에서는 이를 정답으로 인정했다.

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하지만 방송을 본 일부 시청자들이 해당 숫자판을 다시 분석하면서 의문이 제기됐다. 숫자들의 합이 0이 되는 직사각형을 직접 찾아보니 방송에서 인정한 7개가 아니라 모두 8개라는 것이다.

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실제 온라인 커뮤니티에는 지난 11일부터 문제에 등장한 숫자들을 조합해 가능한 직사각형을 하나씩 나열한 게시물들이 올라왔다.

한 시청자는 "8개인데 뭔 7개냐"며 방송의 정답 판정에 의문을 제기했다. 또 다른 시청자 역시 해당 장면을 다시 확인한 뒤 하나의 경우가 더 존재하는 것 아니냐는 취지의 글을 남겼다.

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시청자들이 직접 문제를 풀고 가능한 경우를 대조하면서 단순한 시청 소감이 정답 검증 논란으로 번진 것.

문제를 제작하고 검수하는 과정에서 경우의 수 하나가 누락된 것 아니냐는 추측이 나오고 있다.

'데블스 플랜3'는 정답 하나, 순간적인 판단 하나가 참가자들의 성적과 생존 여부에 영향을 미칠 수 있는 서바이벌 프로그램이다. 만약 실제 정답이 8개인데 7개를 정답으로 처리했다면 단순한 자막 실수와 달리 게임의 판정 정확성 자체에 문제가 생기게 된다.

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일부에서는 특정 출연자에게 유리한 판정이 내려진 것 아니냐는 의혹까지 제기하고 있다.

이번 논란이 더욱 눈길을 끄는 이유는 '데블스 플랜3' 제작진이 앞선 시즌에서 제기된 게임의 형평성 문제를 보완하겠다는 뜻을 밝혔기 때문이다.

지난 5일 제작발표회에서 정종연 PD는 이번 시즌에 대해 "순수한 두뇌 게임에 주안점을 뒀다"고 설명했다. 이전 시즌들과 달리 참가자가 보유한 피스를 모두 잃더라도 곧바로 탈락하지 않고 실제 게임 결과에 따라 생존 여부가 결정되도록 규칙을 변경했다고 밝혔다.

최윤희 PD 역시 앞선 시즌에서 시청자들이 지적한 프로그램의 구조와 규칙에 대해 제작진도 책임감을 느끼고 있으며, 이를 제작 과정에 반영하기 위해 노력했다고 설명했다.

두뇌 게임의 정확성과 공정성이 더욱 중요해진 상황에서 첫 회부터 정답 판정을 둘러싼 의문이 불거진 것이다.

더욱이 논란의 중심에 선 정현규는 지난해 공개된 '데블스 플랜: 데스룸'의 우승자다.

정현규는 이번 시즌 제작발표회에서 지난 시즌 자신의 플레이를 돌아보며 시청자들의 반응을 충분히 고려하지 못했다고 반성한 바 있다. 이후 더욱 성숙한 자세로 자신의 실력을 증명하고 싶다는 각오를 밝혔다.

새로운 도전에 나선 정현규가 예상치 못한 정답 판정 논란의 당사자로 거론되면서 관심이 쏠리고 있다.

한편 지난 10일 공개된 '데블스 플랜: 데드 어게인'은 장동민, 홍진호, 하석진, 정현규 등 역대 두뇌 서바이벌 강자들이 총출동한 넷플릭스 예능이다. 총 14부작으로 구성됐으며 지난 10일 1~5회를 공개했다. 이후 오는 17일과 24일 남은 회차가 순차적으로 공개될 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com