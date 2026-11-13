유재석, 이러다 정치계 입문하나..35년 만 보관문화훈장에 '런닝맨' 멤버들 "출마만 남아"

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[스포츠조선 김소희 기자] 유재석이 데뷔 35년 만에 보관문화훈장을 수훈한 소감을 밝힌다.

오는 15일(일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 '가을 발라더' 규현과 함께 가을의 정취를 만끽한다. 최근 진행된 녹화는 유재석을 향한 축하로 시작됐다. 데뷔 35년 만에 '2026 대한민국 대중문화예술상'에서 보관문화훈장을 수훈한 것인데 유재석은 멤버들과 제작진의 축하를 받으며 기쁨을 나눴고, 멤버들은 이내 "출마만 하면 돼", "형님 이제 하나 남았습니다"라며 짓궂은 농담을 쏟아내 축하 현장을 웃음바다로 만들었다.

이어 가을 감성을 더해줄 게스트로 신곡 발매를 앞둔 감성 발라더 규현이 등장해 반가운 인사를 나눴다. 어느덧 아홉 번째 출연인 규현은 시작부터 멤버들과 익숙한 케미를 자랑했다. 유재석은 규현이 샤이니의 '산소 같은 너'를 맛깔나게 부른다며 한 소절을 요청했고, 규현은 감미로운 목소리로 화답했다. 유쾌한 분위기 속 규현의 신곡 '약속' 무대도 이어졌다. 현장에서 즉석 라이브를 선보인 규현은 이른 아침에도 흔들림 없는 가창력으로 명품 발라더다운 면모를 뽐내며 멤버들의 감탄을 자아냈다.

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미니 7집 앨범 '컨티뉴'로 돌아온 규현과 함께하는 이날 레이스는 '가을 투 비 컨티뉴드'로 꾸며진다. 멤버들은 난이도 '상'과 '하'로 나뉜 힌트 중 하나를 선택해 단풍이 아름다운 사진 명소를 찾아가야 한다. 목적지에 정확히 도착하면 벌칙 면제권을 구매하거나 식사와 간식을 즐기는 데 사용할 수 있는 미션비를 얻을 수 있어, 힌트를 빨리 해석해 내 장소를 찾는 것이 관건이었다. 하지만 멤버들은 저마다 다른 의견을 내놓으며 좀처럼 뜻을 모으지 못했고, 급기야 언성까지 높이며 팽팽하게 맞섰다고. 여유롭게 가을을 만끽하려던 나들이가 끝없는 설전으로 번졌다.

과연 멤버들은 의견 충돌을 딛고 힌트 속 가을 명소를 찾아낼 수 있을지, '가을 투 비 컨티뉴드' 레이스는 오는 15일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.