송혜교, 방콕 미슐랭 셰프 감동시킨 인성 "어머님 안아준 포옹에 뭉클"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 송혜교가 태국 방콕에서 화려한 행사를 마친 뒤 공개한 소탈한 일상 사진에 특별한 사연이 숨어 있었다. 현지 유명 미슐랭 셰프에게 따뜻한 포옹을 건넸고, 이에 감동한 식당 측이 한국어로 장문의 감사 인사까지 남긴 것이다.

송혜교는 지난 12일 자신의 SNS에 방콕 행사 참석 당시의 화려한 모습과 함께 현지 식당에서 여유로운 시간을 보내는 사진을 공개했다. 특히 맥주를 곁들이며 편안하게 식사를 즐기는 소탈한 모습이 눈길을 끌었다.

그런 가운데 13일 송혜교가 방문한 식당의 정체와 함께 특별한 뒷이야기가 전해졌다. 태국 방콕의 유명 식당 '란 제이 파이(Raan Jay Fai)' 측은 이날 공식 SNS에 송혜교의 방문 사진을 공개하며 한국어로 정성 어린 감사 메시지를 남겼다.

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식당 측은 "저희를 만나러 와주셔서 진심으로 감사합니다"라며 "저희의 눈빛만 봐도 여러분을 얼마나 사랑하는지 느끼실 수 있을 거예요"라고 송혜교를 향한 애정을 드러냈다.

이어 "이곳에 있는 저희 모두에게 따뜻하고 사랑스럽게 대해 주셔서 정말 감사합니다"라며 송혜교의 다정한 태도에 감사를 표했다.

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특히 식당 측은 송혜교가 건넨 포옹을 언급하며 감동을 전했다. 이들은 "특히 어머님께 따뜻하게 안아 주신 포옹이 더욱 감동적이고 오래 기억에 남을 것 같아요"라며 "조심히 안전하게 집으로 돌아가시고, 매일매일 행복한 일들만 가득하시길 바랍니다"라고 덧붙였다.

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송혜교 역시 해당 게시물에 직접 영어 댓글을 남기며 화답했다. 송혜교는 "아름다운 꽃과 정성스럽게 써주신 카드 정말 감사해요. 벌써부터 여러분의 환상적인 음식이 그리워요. 항상 건강하고 행복하세요"라고 전했다.

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이를 통해 식당 측이 송혜교에게 꽃과 손편지를 선물한 사실도 알려졌다. 송혜교 역시 식당을 떠난 뒤에도 음식이 그립다고 밝히며 특별한 방문의 여운을 전했다.

송혜교가 방문한 '란 제이 파이'는 태국의 유명 셰프 제이 파이(본명 수피냐 준수타)가 운영하는 식당이다. 제이 파이는 고글을 착용한 채 직접 웍을 다루는 독특한 모습과 게살 오믈렛 등으로 세계적인 명성을 얻었다.

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특히 길거리 음식점으로는 이례적으로 미슐랭 1스타를 획득하며 방콕을 대표하는 미식 명소로 자리 잡았다. 넷플릭스 다큐멘터리 '스트리트 푸드'에도 소개됐으며, 세계 각국의 유명 인사들이 찾는 식당으로 알려져 있다.

한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제)에서 공유와 호흡을 맞춘다. 노희경 작가가 집필하고 이윤정 감독이 연출하는 이 작품은 1960~1980년대 한국 연예계에 몸담았던 사람들의 이야기를 그린다. 송혜교는 극 중 민자 역을 맡아 새로운 연기 변신을 선보일 예정이다.

olzllovely@sportschosun.com