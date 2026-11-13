옥주현 '190억 한남더힐' 압류 5일 만에 돌연 해제..경매는 계속

TV조선 캡처

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 핑클 출신 뮤지컬 배우 옥주현이 190억 원에 매입한 서울 용산구 한남동 한남더힐 펜트하우스의 구청 압류 조치가 해제됐다.

13일 다수의 매체들에 따르면 옥주현 명의의 서울 용산구 한남동 한남더힐 펜트하우스에 대한 용산구청의 압류가 지난 11일 해제됐다. 앞서 용산구청 세무관리과는 지난 6일 해당 주택에 압류 조치를 내렸으나 닷새 만에 이를 풀었다.

압류가 해제된 구체적인 배경은 알려지지 않았다. 다만 지방자치단체의 부동산 압류는 지방세 등 세금 체납에 따라 이뤄지는 경우가 있어 관련 문제가 정리된 것 아니냐는 관측도 나온다.

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그러나 구청의 압류 해제와 법원의 임의경매는 별개의 절차다. 현재 해당 아파트에 대한 경매 절차는 여전히 진행 중인 것으로 알려졌다.

옥주현은 지난해 한남더힐 펜트하우스를 약 190억 원에 매입하고 올해 4월 소유권 이전 등기를 마쳤다. 하지만 매입 과정에서 상당한 규모의 대출을 이용한 것으로 전해졌다.

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특히 한남더힐 매입과 관련해 대부업체에서 빌린 금액만 약 183억 원으로 추정된다는 보도가 나왔다. 여기에 옥주현이 보유했던 서울 강남구 신사동 건물에도 100억 원이 넘는 대출이 있었던 것으로 알려지면서 전체 대출 규모가 300억 원을 웃돌 수 있다는 분석도 제기됐다.

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당초 옥주현은 신사동 건물을 매각해 한남더힐 매입 자금을 마련하려 했으나 매각이 계획대로 진행되지 않으면서 대출을 통해 자금을 조달한 것으로 추정되고 있다. 이 과정에서 대부업체 등 채권자들이 채무 회수를 위해 한남더힐에 경매를 신청한 것으로 전해졌다.

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앞서 서울서부지방법원은 지난달 14일 해당 아파트에 대한 임의경매 개시 결정을 내렸다. 이후 용산구청의 압류 사실까지 알려지면서 부동산을 둘러싼 채무 관계가 다시 주목받았다.

이에 대해 옥주현 측은 앞서 "법인과 투자사 간 인수합병(M&A) 성사에 따른 채무 정리 절차"라고 설명했다.

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이어 "현재 투자사와 구체적인 채무 변제 및 정리 절차를 진행하고 있으며, 사업 계획에 따라 투자사가 관련 대여금 전액을 상환할 예정"이라고 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com