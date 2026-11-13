싸이 맞아? 女 아나운서 못지않은 소두..몰라보게 야윈 근황

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 싸이가 더욱 홀쭉해진 근황을 공개해 눈길을 끈다.

13일 아나운서 출신 방송인 진양혜는 "싸이는 만날 때마다 목소리가 더 좋아집니다. 첫 만남 후, 결혼 이후, 공연 후 등등 만날 때마다 소리가 점점 단단해지고 파워풀해진다고 느꼈는데, 오랜만에 만난 이번에도 역시 그렇더군요"라며 싸이를 만난 후기를 전했다.

이어 "프롬프터 없는 5분짜리 영어 연설을 위해 두 달 동안 소리 내어 원고를 읽고 외운 에피소드를 들려줬습니다. 영어에 능통한 사람, 큰 무대에 원 없이 서 봤을 사람이 준비 내내 떨렸지만 무대에서는 실수하거나 떨지 않기 위해 최선을 다했다는 경험담. 무대 위에서 그렇게 자유로운 사람도 무대 밖에서는 이렇게 치열하게 준비하는구나"라고 덧붙였다.

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함께 공개된 사진 속 진양혜는 싸이와 나란히 서서 환한 미소를 짓고 있다. 특히 이전보다 눈에 띄게 슬림해진 싸이의 모습이 시선을 사로잡는다. 진양혜 못지않게 작은 얼굴도 눈길을 끈다.

한편 싸이는 지난 6월부터 8월까지 '싸이 흠뻑쇼 2026' 콘서트를 개최했다.

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joyjoy90@sportschosun.com