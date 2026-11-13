[속보] 박수홍, 친형 부부 '98억 손배소' 1심 패소..5년 만 판결

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[스포츠조선 김소희 기자]방송인 박수홍이 친형 부부를 상대로 제기한 약 98억 원 규모의 손해배상청구 소송 1심에서 패소했다.

13일 서울서부지법 민사합의12부는 박수홍이 친형 박 모 씨와 형수 이 모 씨를 상대로 제기한 손해배상청구 소송에서 원고 패소 판결을 내렸다.

이번 판결은 박수홍이 2021년 6월 친형 부부를 상대로 소송을 제기한 지 약 5년 만에 나온 1심 판단이다.

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앞서 박수홍은 지난 2021년 친형 부부를 상대로 처음 116억 원의 손해배상을 청구했다.

이후 약 20년간의 정산 피해액을 반영해 청구액을 198억 원으로 높였으나, 소송 과정에서 조정돼 현재 소송가액은 98억여 원이다.

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박수홍 측은 친형 박 씨가 2011년부터 2021년까지 매니지먼트를 맡는 과정에서 회사 자금과 개인 자금을 유용해 손해를 입었다고 주장해 왔다.

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형수 이 씨도 법인카드 사적 유용 등 일부 횡령에 가담한 혐의로 재판을 받았다.

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이 민사소송과 별개로 친형 부부의 횡령 혐의 형사사건은 지난 2월 대법원에서 유죄가 확정됐다.

대법원은 친형 박 씨에게 징역 3년 6개월, 형수 이 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정했다.