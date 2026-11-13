[공식] "두 크리스가 드디어 내한을?"…'어벤져스: 둠스데이', 12월 8일 그린카펫 개최

사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '어벤져스: 둠스데이'가 내한 기념 그린카펫을 개최해 또 한 번 한국 팬들의 기대감을 한껏 고조시키고 있다.

'어벤져스: 둠스데이'의 두 주역, 배우 크리스 에반스와 크리스 헴스워스, 그리고 마블 스튜디오의 사장 케빈 파이기의 내한 소식에 국내 팬들의 기대감이 고조되고 있는 가운데, 오는 12월 8일(화) 그린카펫 행사 개최까지 확정되며 뜨거운 관심이 집중되고 있다.

이날 장충체육관에서 개최되는 이번 그린카펫 행사에는 스티브 로저스 역으로 돌아오는 크리스 에반스와 토르 역의 크리스 헴스워스, 그리고 마블 스튜디오의 사장 케빈 파이기가 모두 참석해 한국 팬들과 직접 만나는 특별한 시간을 가질 예정이다. 특히 크리스 에반스는 11년 만에 마블 작품으로 한국을 찾는 것은 물론, 크리스 헴스워스는 마블 작품으로는 첫 내한에 나서는 만큼 더욱 뜻깊은 만남이 될 것으로 기대를 모은다.

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마블 코리아 공식 소셜 채널에서는 그린카펫 현장에 직접 참여할 수 있는 다양한 초청 이벤트를 진행한다. 먼저 오늘부터 오는 25일(수)까지 진행되는 '닥터 둠을 이기는 K-방법을 알려줘!' 이벤트는 모든 세계를 위협하는 빌런 '닥터 둠'을 물리칠 자신만의 기발한 한국식 방법을 자유롭게 제안하는 참여형 이벤트다. 이 밖에도 팬들을 위한 그린카펫 초청 이벤트가 순차적으로 공개될 예정이며 자세한 내용은 마블 코리아 공식 SNS에서 확인할 수 있다.

한편 '어벤져스: 둠스데이'는 모든 세계를 파멸로 몰아넣을 절대적 빌런 닥터 둠의 등장에 맞서, 서로 다른 세계의 히어로들이 집결해 '어벤져스' 사상 최대의 결전을 펼치는 압도적 스케일의 액션 블록버스터다. 로버트 다우니 주니어, 크리스 헴스워스, 바네사 커비, 안소니 마키, 세바스찬 스탠, 레티티아 라이트, 폴 러드, 와이어트 러셀, 테노치 우에르타 메히아, 에본 모스-바크라크, 시무 리우, 플로렌스 퓨, 켈시 그래머, 루이스 풀먼, 대니 라미레즈, 조셉 퀸, 데이빗 하버, 윈스턴 듀크, 해나 존-케이먼, 톰 히들스턴, 패트릭 스튜어트, 이안 맥켈런, 알란 커밍, 레베카 로미즌, 제임스 마스던, 채닝 테이텀, 페드로 파스칼, 크리스 에반스 등이 출연했고, '어벤져스' 시리즈를 이끈 안소니 루소·조 루소 형제 감독이 메가폰을 잡았다. 12월 16일 개봉한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com