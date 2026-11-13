클라라, 치골에 새긴 '별 문신'...응급수술 흉터 고백 주목

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 클라라가 10년 만의 국내 예능 복귀를 앞두고 새 프로필 사진을 공개한 가운데 치골 부근에 새긴 별 모양 문신의 사연이 다시 주목받고 있다. 단순한 패션 문신인 줄 알았던 별에는 과거 응급수술로 남은 흉터를 가리기 위한 사연이 담겨 있었다.

클라라는 지난 12일 자신의 SNS에 "'솔로라서2' 많은 관심과 사랑 부탁드립니다"라는 글과 함께 새로운 프로필 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 클라라는 짧게 자른 단발머리로 이전과 다른 분위기를 연출했다. 청순한 이미지부터 강렬한 눈빛을 드러낸 모습까지 다채로운 스타일을 선보였다.

Advertisement

사진에서 눈에 띈 것은 치골 부근에 살짝 드러난 별 모양 문신이었다.

클라라는 과거 해당 문신을 새기게 된 이유를 직접 설명한 바 있다. 멋을 내기 위한 선택이라기보다 몸에 남은 수술 자국을 가리기 위한 것이었다.

Advertisement

그는 과거 한 매체와의 인터뷰에서 2000년대 중반 맹장수술을 받은 사실을 털어놨다. 당시 클라라는 "맹장수술을 크게 한 적이 있다. 간까지 피가 차서 급하게 수술에 들어갔다"고 밝혔다. 복강경 수술을 받았지만 흉터가 크게 남았다는 것이 클라라의 설명이다. 그는 "예쁘게 꿰매 달라고 부탁했으나 아쉽게도 흉터가 크게 남았다"며 이후 흉터를 가리기 위해 문신을 새겼다고 고백했다.

Advertisement

문신의 모양 역시 의미를 담아 정했다. 클라라는 자신의 이름이 뜻하는 '별빛 라이트'에서 착안해 별 모양 문신을 선택했다고 설명했다.

Advertisement

이런 과거 사연은 클라라가 새 프로필 사진을 공개하면서 다시 화제를 모으고 있다.

클라라는 오는 12월 7일 첫 방송되는 SBS Plus·E채널 예능 '솔로라서2'에 합류한다. 국내 예능 출연은 2017년 JTBC2 '말괄량이 길들이기2' 이후 약 10년 만이다.

Advertisement

'솔로라서2'는 각자의 방식으로 살아가는 솔로들의 일상을 담은 관찰 예능이다. 새 시즌에서는 신동엽과 조윤희가 MC로 호흡을 맞춘다.

클라라는 중국에서의 일상과 배우로 살아온 이야기를 공개할 예정이다. 클라라는 국내에서 '레깅스 시구'로 큰 화제를 모은 뒤 중국으로 활동 무대를 넓혔다. 영화 '사도행자: 특별수사대', '정성', '대홍포', '유랑지구2' 등 여러 작품에 출연했다.

지난 2019년에는 2세 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난해 결혼 6년 만에 이혼했다.

Advertisement

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com