이정재, 1년간 작품 쉰 이유 "피부 악화로 강제로 쉬어, 고민해결 위해 화장품 런칭"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이정재가 화장품 사업에 뛰어들게 된 이유를 직접 밝혔다. 한동안 심각한 피부 문제로 작품 활동까지 중단해야 했던 경험이 사업을 시작하는 계기가 됐다고 전했다.

13일 이정재는 자신의 계정에 짧은 영상을 게재하며 근황을 전했다.

영상 속 이정재는 "오랜만이다. 오늘이 벌써 11월 13일이다. 2026년이 벌써 다 지나갔다. 여러분들은 어떻게 지내셨냐"라고 반갑게 인사를 건넸다.

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이어 올해 작품 활동을 계획했지만 뜻하지 않은 피부 문제로 쉽지 않은 시간을 보냈다고 털어놨다. 그는 "저는 올해 한 해 영화나 드라마 작품을 하면서 열심히 일을 하려고 했는데 작년 가을부터 피부가 너무 안 좋아졌다"며 "촬영을 도저히 할 수 없는 상태까지 상황이 심각했다. 그래서 올 한 해 강제로 쉬었다"라고 설명했다.

예상치 못한 휴식기를 보내게 된 가운데, 이정재는 자신과 비슷한 피부 고민을 가진 사람들에게 도움이 되고 싶다는 생각으로 화장품 사업을 구상하게 됐다. 그는 "그러면서 저같이 피부 고민이 있으신 분들과 함께 쓸 수 있는 화장품을 만들게 됐다"고 밝혔다.

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화장품 출시를 앞둔 솔직한 심경도 전했다. 이정재는 "런칭이 며칠 남지 않아서 마치 영화 개봉하는 것처럼 상당히 떨린다"라고 말했다.

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특히 자신이 직접 화장품 사업에 나서게 된 배경을 대중에게 어떻게 설명할지 고민했던 일화도 공개했다. 이정재는 "우리 스태프들이 아 갑자기 이정재 화장품 런칭한다고 하면 팬, 대중분들이 '갑자기 왜 이정재가 화장품을 런칭해?'라는 생각을 가지실 것 같다고 하더라"라며 "이정재가 과거에 피부 고민이 얼마나 깊었는지에 대해 알려드리자면서 사진 공개하자고 했는데 그건 절대 안 된다고 했다. 제 안 좋았던 피부를 보면 다 떠나가실 것 같아서 불편하다고 했다. 거부감이 되게 들었다"라고 털어놨다.

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다만 사진 공개에 대한 생각이 조금씩 달라지고 있다고. 그는 "곰곰이 생각해 보니 저같이 안 좋았던 분들도 좋아질 수 있는 희망이 될 수도 있어서 며칠만 더 고민해 보겠다"고 웃으며 덧붙였다.

한편 이정재가 최대주주인 아티스트컴퍼니는 틱톡과 배우 지식재산권(IP) 기반 브랜드 사업을 맺었다. 첫 프로젝트로 이정재가 직접 기획·개발에 참여하는 뷰티 브랜드를 올해 4분기 출시하는 것을 목표로 하고있다.