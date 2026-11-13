인순이 딸, '손가락 절단' 사고 후 의수 안 했다.."숨길 생각 없어"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 인순이의 딸 박세인이 손가락 절단 사고 후 의수를 하지 않은 이유를 밝혔다.

최근 '한국일보' 유튜브 채널에는 박세인 편 '인물전파사' 콘텐츠가 공개됐다.

이날 박세인은 3년 전 회사 출장 차 LA를 방문했다가 불의의 사고로 왼쪽 새끼 손가락을 잃었다고 밝혔다. 차 트렁크에서 짐을 꺼내다가 차가 후진하면서 손이 차와 벽 사이에 낀 것.

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그는 "응급수술을 하고 한국에 들어와서 6번을 더 수술했다. 세 번째가 절단 수술이었다. 이미 괴사한 상태로 한국에 들어와서 살릴 방법이 없었다. 왼손이어서 그나마 다행이라는 생각을 가지고 7~8개월 수술을 받았다"라고 떠올렸다.

사고를 당한 지 1년째 되는 시기부터 외상후스트레스에 시달렸다고 밝히기도. 박세인은 "악몽을 꿨고 경적 소리가 들리면 못 움직였다. 생활에 지장이 생기고 잠도 못 잤다"라고 말했다. 이후 박세인은 글쓰기를 통해 복잡한 감정을 풀어내며 내면의 감정을 정리, 큰 치유를 받았다고 했다.

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그런가 하면 박세인은 손가락 절단 사실을 굳이 숨기지 않는다며 "괜찮다. 의수도 안 했다. 의수는 너무 손가락 같지 않더라. 또 제가 말을 안 하면 (손가락 절단 사실을) 대부분 잘 모른다. 이로 인해 또 성장을 해서 굳이 숨기고 싶지 않다"라고 밝혔다.

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어머니 인순이 반응도 전했다. 박세인은 "이게 너무 큰 사건이라고 느끼지 않게 해주셨다. (엄마가) 워낙 담담하고 버티는 걸 제일 잘한다고 하셨는데, 그렇게 제 옆에서 버텨주신 것 같다. 저도 그런 마인드를 많이 갖게 됐다"라며 인순이에게 고마움을 전했다.

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한편 박세인은 미국 스탠퍼드 대학교를 졸업했으며 이후 마이크로소프트에서 근무했다. 지난 2024년 결혼했으며 최근 결혼 2년 만에 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 유튜브 채널 '워커스 하이'에서 인터뷰어로 활약 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com