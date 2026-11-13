"근육량 못 따라가"...장윤주조차 英헬스장서 목격한 충격

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[스포츠조선 이지현 기자] 모델 겸 배우 장윤주가 40대 중반에도 변함없는 몸매를 자랑하는 가운데, 자신보다 철저하게 몸매를 관리하는 여성들을 보며 자극받았다고 털어놨다.

장윤주는 13일 자신의 SNS에 헬스장에서 촬영한 사진과 함께 "몸 좋은 언니들 진짜 많다!!!! 근육량은 따라갈 수가 없다… 다들 무슨 전사 같다!!! 왕왕 자극"이라는 글을 게재했다.

공개된 사진에는 운동을 위해 헬스장을 찾은 장윤주의 모습이 담겼다. 검은색 운동복에 편안한 바지를 입은 장윤주는 거울 앞에 서서 자신의 모습을 휴대전화로 촬영하고 있다.

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특히 군살 없는 늘씬한 몸매와 남다른 비율이 시선을 사로잡는다. 올해 46세인 장윤주는 오랜 시간 대한민국을 대표하는 톱모델로 활동해 온 만큼, 여전히 변함없는 자기관리로 감탄을 자아낸다.

그런 장윤주조차 헬스장에서 만난 여성들의 탄탄한 근육질 몸매에 놀라움을 드러낸 것. 단순히 마른 몸매를 넘어 근육량까지 갖춘 여성들을 보며 운동에 대한 의지를 다지는 모습이 눈길을 끈다.

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특히 장윤주는 최근 영국에서 유학 생활을 하며 새로운 도전에 나선 근황을 전하고 있다. 해외에서도 꾸준히 운동을 이어가며 자기관리에 힘쓰는 일상이 인상적이다.

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한편 1980년생인 장윤주는 1997년 모델로 데뷔해 국내 패션계를 대표하는 톱모델로 자리매김했다. 이후 방송과 영화 등으로 활동 영역을 넓히며 배우로도 활약하고 있다. 2015년 4세 연하의 사업가와 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com