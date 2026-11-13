‘아이들’ 우기. '하나의 중국' 지지 파장...대만인 슈화는 어쩌나

우기(왼쪽), 슈화

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 아이들(I-DLE) 멤버 우기가 중국 정부의 '하나의 중국' 원칙에 동조하는 게시물을 공유하면서 같은 그룹에서 활동 중인 대만 국적의 슈화에게도 시선이 쏠리고 있다.

우기는 지난 12일 중국 SNS 웨이보를 통해 중국 관영 신화통신이 올린 게시물을 공유했다. 해당 게시물에는 시진핑 중국 국가주석이 대만과의 통일을 강조하며 언급한 연설 내용이 담겼다.

시진핑 주석은 연설에서 "5000여 년에 걸친 중화 문명의 유구한 역사 속에서 국토는 분열되어선 안 되고 국가가 혼란해져선 안 되며 민족이 흩어져서는 안 된다는 것은 중화 아들, 딸들의 뼛속 깊이 새겨진 공동의 신념"이라고 밝혔다.

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또한 "대만 문제를 해결하고 조국의 완전한 통일을 실현하는 것은 중국 공산당이 변함없이 추구해 온 역사적 사명"이라며 "모든 중화 아들, 딸들의 공동 염원이자 중화 민족의 위대한 부흥을 이루기 위한 필수 불가결한 과제"라고 강조했다.

우기가 공유한 게시물은 중국 정부가 내세우는 '하나의 중국' 원칙과 맞닿아 있다. 이는 중국 대륙과 대만, 홍콩, 마카오를 분리할 수 없는 하나의 영토로 보고 중국 정부만을 유일한 합법 정부로 인정해야 한다는 중국 측의 입장이다.

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우기가 이와 관련한 메시지를 공개적으로 드러낸 것은 이번이 처음이 아니다. 그는 2019년 홍콩 시위 당시에도 중국의 입장을 지지하는 게시물을 올린 바 있다. 당시 웨이보에 중국 국기인 오성홍기와 관련한 글을 게재하며 중국에 대한 소속감을 표현하기도 했다.

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2023년 중국 예능 프로그램 '달려라'에 출연했을 때는 아이들의 향후 공연 일정을 언급하며 대만을 '중국 대만'이라고 표현해 화제를 모았다.

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이번 게시물이 더욱 주목받는 배경에는 같은 그룹 멤버 슈화의 출신지가 대만이라는 점도 있다. 우기가 중국 정부의 통일 기조에 힘을 실으면서 슈화의 입장에도 관심이 이어지고 있는 것.

슈화 역시 과거 국적 표기 문제로 논란에 휘말린 적이 있다. 방송에서 슈화의 국적을 대만 국기로 표시해 논란이 일자 소속사 큐브엔터테인먼트는 방송사의 편집상 실수라고 해명하고 재편집을 요청했다고 밝혔다.

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한편 우기는 중국 출신 멤버로 아이들 활동과 솔로 활동을 병행하고 있다. 최근에는 중국 현지에서 솔로 팬콘 투어를 진행하며 팬들과 만났다.

tokkig@sportschosun.com