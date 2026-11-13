'비혼 출산' 사유리, 6살子 유전자 대박났다..아랍어 술술, 6개국어 배우는 '언어천재'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 사유리의 아들 젠이 6살이라는 나이가 믿기지 않는 놀라운 언어 실력을 뽐내며 감탄을 자아냈다.

13일 사유리는 자신의 계정에 "아랍어로 1부터 100까지 세기"라는 제목의 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 젠은 아랍어로 숫자를 하나씩 세며 유창한 발음을 선보였다. 어린 나이에도 낯선 외국어를 자연스럽게 구사하는 모습이 눈길을 끌었다. 특히 엄마 사유리의 모국어인 일본어는 물론, 일상적으로 사용하는 한국어도 아닌 제3의 외국어를 능숙하게 익힌 모습이 놀라움을 안겼다.

Advertisement

아직 6살에 불과한 젠이 아랍어로 1부터 100까지 숫자를 줄줄 외우는 모습은 감탄을 자아내기에 충분했다. 단순히 숫자를 따라 하는 수준을 넘어 긴 숫자까지 차례대로 세는 모습에서 남다른 언어 습득 능력이 엿보인다.

앞서 사유리는 지난 11일 유튜브 채널 '사유리 임미다'를 통해 한국어, 일본어, 영어, 중국어, 스페인어에 아랍어까지 총 6개 국어를 배우고 있는 젠의 교육 스케줄을 공개한 바 있다.

Advertisement

당시 영상에서 사유리는 젠의 일주일 교육 일정을 상세하게 소개했다. 월요일에는 아랍어, 화요일에는 스페인어, 수요일에는 중국어를 배우고 있으며, 금요일에는 축구 수업을 진행한다고 밝혔다. 토요일 아침에도 스페인어 수업이 예정돼 있다고 덧붙였다. 다양한 언어를 접하는 것은 물론 운동까지 병행하며 알찬 일상을 보내고 있는 것.

Advertisement

특히 사유리는 젠이 여러 외국어 가운데서도 아랍어에 각별한 애정을 보이고 있다고 전했다. 사유리는 "젠이 아랍어 좋아한다. 우리 생각에는 어렵다고 생각하는데 중국어가 훨씬 어렵다고 한다. 아랍어 선생님 2시간 오는데 매일 매일 왔으면 좋겠다고 한다"라며 아들의 남다른 아랍어 사랑을 전했다.

Advertisement

이에 한 지인은 어린아이가 여러 언어를 동시에 배우면 오히려 헷갈리지 않겠느냐고 질문했다. 사유리는 이에 대해 "근데 재미있다고 한다. 그리고 그만큼 공부하고 있지 않다. 중국 선생님은 TV 보고 있다. 뭐하는지 모른다"라고 답했다. 아이가 공부한다는 부담을 느끼기보다는 자연스럽게 외국어를 접하고 즐길 수 있도록 수업을 진행하고 있다는 설명이다.

이처럼 사유리는 정해진 교육 일정을 소화하면서도 젠이 흥미를 잃지 않도록 놀이 중심의 교육 방식을 택하고 있다. 6살이라는 어린 나이부터 다양한 언어를 접하며 성장하고 있는 젠이 앞으로 또 어떤 놀라운 모습을 보여줄지 관심이 모인다.

Advertisement

한편 사유리는 2020년 정자 기증을 통해 비혼으로 아들 젠을 출산했다.