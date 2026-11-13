'박서진 동생' 박효정, '연하' 보디빌더 품에 쏙 안겼다…전완근 보며 미소('살림남')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] 가수 박서진이 약 2천700명의 팬클럽 회원들과 함께한 초대형 체육대회 현장을 공개한다.

14일 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 박서진이 팬클럽 '닻별' 회원들을 위해 체육대회를 개최하는 가운데, 여동생 박효정과 양치승 관장, 그리고 그의 '헬스 후배'들이 총출동해 박서진을 서포트하는 현장이 펼쳐진다.

이날 새벽, 박서진-박효정 남매는 체육대회 장소인 운동장으로 향한다. 두 사람은 부지런히 행사 세팅에 나서고, 전국 각지에서 약 2천700명이 집결한다는 설명에 MC 은지원과 이요원은 놀라서 입을 떡 벌린다. 스페셜 게스트인 있지(ITZY) 채령 역시 "이 정도로 '슈스'이실 줄은 몰랐다"며 박서진에게 '샤라웃'을 보낸다. 이에 이요원은 "박서진의 팬카페 회원 수가 약 7만2천 명으로, 임영웅 다음인 2위라 한다"고 덧붙여 놀라움을 더한다.

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훈훈한 분위기 속 양치승 관장이 '헬스 후배' 두 명과 함께 현장을 방문한다. 이에 대해 그는 "지난번에 서진 남매가 제가 운영하는 '샐러드빵' 가게에서 아르바이트를 했는데, 가게 홍보에 큰 도움이 됐다. 또, 매출도 급상승해 이에 보답코자 오늘 '일꾼'이 되어주려고 왔다"고 밝힌다. 박서진은 고마워하며 "제가 오늘 팬분들을 위해 사비로 푸드 트럭을 준비했다"며 4~5천만 원을 들인 간식차와 뷔페 코너를 보여준다. 이어 그는 "오늘 여기서 열심히 일을 하시면 내년에는 관장님의 '샐러드빵' 간식차를 불러드리겠다"고 즉흥 공약을 내건다. 양치승 관장은 의욕을 불태우며 열심히 일하고, 틈틈이 샐러드빵 가게 홍보에도 나서 웃음을 안긴다.

그러던 중 박효정은 자신보다 세 살 연하인 양치승의 '헬스 후배'와 달달한 기류를 형성한다. 그는 자신을 '누나'라고 부르는 '헬스 후배'에게 "에이티즈의 산을 닮았다"고 칭찬 플러팅을 한다. 또 '헬스 후배'가 열일 중에 드러낸 '전완근'에 시선을 빼앗기고, 이를 지켜보던 박서진은 "둘이 잘 되어가나?"면서 여동생을 놀린다. 더욱이 연하남은 "3대 500kg 이상은 충분히 가능하다"고 하더니 박효정을 '공주 안기'로 든 채 가뿐하게 스쿼트를 해 '상남자' 매력을 어필한다. 양치승은 슬며시 "내 후배 어때?"라고 두 사람을 이어주고, 박효정은 '헬스 후배'와 단둘이 있게 되자 "혹시 이상형이?"라며 관심을 보인다.

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이때 채령은 자신의 '이상형'을 묻는 MC들의 질문에 "재미있고 대화가 잘 되는 사람이 좋다"고 고백한다. 이어 채령은 체육대회에서 계주 대회가 시작되자 "저도 초등학교 시절 항상 계주 선수로 활약했다"라고 추억을 떠올린다. 그러자 이요원은 "저도 초등학교 때 늘 계주 선수로 뽑혔다"라고 공감한다. 하지만 은지원은 이요원에게 "키가 커서 뽑힌 거지?"라며 '이요원 몰이'를 하고, 이요원은 "맞아"라고 체념한 듯 인정해 모두를 폭소케 한다.

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한편 KBS2 '살림남' 482회는 14일 오후 10시 40분 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com