전혜빈, '도합 2천만원' 자전거 자랑.."치과의사♥ 남편 따라 좋아하게 돼"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 전혜빈이 총 7대, 도합 2천만 원 상당의 자전거를 공개했다.

12일 전혜빈의 유튜브 채널 '전혜빈'에는 '도합 약 2천만 원, 인생 자전거 최초공개 (한강 피크닉 막차타기)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

전혜빈은 "할머니가 자전거를 타고 다니는 모습이 로망이 됐다. 자전거를 타면 차를 타고 다닐 때는 보지 못하는 것들을 볼 수 있더라"라며 자전거의 매력을 전했다. 이어 자신이 소유한 자전거 7대를 공개하며 남다른 애정을 드러냈다.

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전혜빈이 자전거에 빠진 데에는 남편의 영향도 컸다. 그는 "(치과의사인 남편이) 워낙 수술이 많다 보니 어깨가 매일 뭉쳐 있다. 자전거를 타고 바람을 쐬면서 어깨를 펼 수 있는 취미를 갖게 됐다. 그래서 저도 덩달아 좋아하게 됐다"고 설명했다.

이어 300만원, 200만원대 등 고가의 자전거들을 소개했다. 전혜빈은 "가까운 거리는 웬만하면 자전거로 다닌다. 아이도 좋아한다"라고 밝혔다.

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한편 전혜빈은 지난 2019년 2세 연상 치과의사와 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com