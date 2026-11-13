BTS도 못피한 예비군...진·제이홉·지민, 군복 입고 뭉쳤다

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 진, 제이홉, 지민이 예비군 훈련을 함께 마치고 인증 사진을 남겨 팬들의 관심을 모았다.

진은 13일 팬 소통 플랫폼 위버스에 "고생했다 얘들아.."라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에는 군복을 착용한 진과 제이홉, 지민이 어깨를 나란히 한 채 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 모자를 쓴 진과 제이홉은 환하게 미소 지었고, 금발 머리의 지민은 두 사람 옆에서 카메라를 바라보고 있다. 세 사람은 어깨를 나란히 한 채 사진을 남기며 훈훈한 분위기를 자아냈다.

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이를 본 정국도 댓글로 "고생스"라고 남기며 멤버들을 응원했다.

세 사람은 모두 현역으로 군 복무를 마친 뒤 예비군 훈련에 참여했다. 가장 먼저 입대한 진은 2022년 12월 입대해 육군 제5보병사단 신병교육대 조교로 복무했으며, 2024년 6월 12일 전역했다. 제이홉은 2023년 4월 입대해 육군 제36보병사단 백호신병교육대대에서 조교로 근무한 뒤 2024년 10월 17일 전역했다.

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지민은 정국과 함께 2023년 12월 입대해 육군 제5사단 포병여단에서 복무했으며, 지난해 6월 11일 전역했다.

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앞서 뷔도 예비군 훈련을 다녀온 일상을 공개해 화제를 모았다. 뷔는 지난 12일 개인 계정에 "대충 이러고 살아요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 특히 군복을 입고 찍은 사진에는 '첫 예비군'이라는 문구를 덧붙였으며, 군복에 달린 '특급전사' 패치도 시선을 사로잡았다.

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한편 방탄소년단은 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'을 발매하고 완전체 활동을 이어가고 있다. 오는 19일부터 22일까지 대만 가오슝에서 월드투어 공연을 진행하며, 이후 방콕과 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 인도네시아 등 아시아 지역에서 투어를 이어갈 예정이다.

tokkig@sportschosun.com