한가인, '8년 연기 공백' 위기감 토로..."배우도 AI에 대체될 것"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 한가인이 오랜 연기 공백기를 보내고 있는 가운데, 인공지능(AI)의 발전으로 배우라는 직업마저 대체될 수 있다는 위기감을 고백했다.

13일 한가인의 유튜브 채널에는 작곡가 김형석의 작업실을 방문한 영상이 공개됐다.

이날 한가인은 김형석과 AI 시대의 예술과 창작에 관해 이야기를 나눴다. 특히 AI로 만들어진 음악이 음원 차트 상위권에 오르기도 한다는 이야기에 놀라움을 드러냈다.

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한가인은 "지금 인스타그램을 보면 말도 안 되게 잘생기고 예쁜 사람들이 나온다. 그래서 '이 사람은 뭐야?' 하고 보면 AI로 만든 거라고 돼 있다"고 말했다.

이어 "나중에는 진짜 모델이나 배우도 대체될 수 있는 직업이 되겠구나라는 생각을 하고 위기의식을 느낀다"고 털어놨다.

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특히 한가인의 이 같은 발언은 그가 오랜 기간 연기 활동에 공백기를 두고 있다는 점에서 더욱 눈길을 끈다. 한가인은 2012년 MBC '해를 품은 달'과 영화 '건축학개론'으로 큰 사랑을 받았다. 이후 2018년 OCN 드라마 '미스트리스'로 6년 만에 안방극장에 복귀했지만, 이후 드라마 주연작으로는 오랜 공백을 이어오고 있다.

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이에 김형석은 자신 역시 처음에는 AI에 위기감을 느꼈지만 기술의 발전을 막을 수는 없다고 설명했다. 그는 "파도가 밀려올 때 몸이 물에 젖을까 봐 고민하는 것보다 이걸 어떻게 서핑할지 생각하는 게 앞으로의 방향"이라며 변화에 적응하는 자세가 중요하다고 강조했다.

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이어 "나의 브랜드가 너무 중요하다. 기능적으로 하는 것은 얼마든지 AI가 도와주니까 '내 브랜드가 뭐지?', '내가 그동안 쌓아온 아카이브가 뭐지?'를 생각해야 한다"며 개인의 경험과 정체성이 AI 시대의 경쟁력이 될 것이라고 조언했다.

한가인은 "되게 유연하게 시대의 흐름을 잘 타서 가실 수 있을 것 같다"며 감탄했다.

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한편 한가인은 2005년 배우 연정훈과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최근에는 개인 유튜브 채널 '자유부인 한가인'을 통해 일상과 육아 이야기를 공개하며 활발하게 소통하고 있다.

olzllovely@sportschosun.com