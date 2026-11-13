박수홍, 친형부부 '98억 손배소' 패소한 이유는? "회사의 손해, 개인에 대한 책임 묻기 어렵다"

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 박수홍이 친형 부부를 상대로 제기한 98억 원대 손해배상 청구 소송 1심에서 패소했다.

서울서부지법 민사합의12부(부장판사 김진영)는 13일 박수홍이 친형 박 모 씨와 형수 이 모 씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 박 씨에 대한 청구를 기각했다. 이 씨를 상대로 한 소송은 각하했으며, 소송 비용도 박수홍이 부담하도록 했다. 이날 박수홍과 친형 부부는 법정에 출석하지 않았다.

이번 판결의 핵심은 회사에 발생한 손해와 박수홍 개인이 입었다고 주장한 손해를 법원이 별개로 판단했다는 데 있다. 재판부는 친형 부부가 횡령과 배임으로 회사에 손해를 끼친 사실은 인정하면서도, 이를 근거로 박수홍 개인에 대한 배상 책임까지 묻기는 어렵다고 봤다.

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재판부는 "박수홍씨가 활동하면서 많은 수익이 발생했음에도 회사 돈을 횡령해 손해를 끼친 점은 비난받아야 마땅하다"면서도 "박수홍씨가 회사 설립 후 이를 통해 활동하면서 그 수익을 회사에 귀속되게 한 이상, 피고 개인을 상대로 책임을 묻기는 곤란하다"고 밝혔다. 박수홍의 연예 활동으로 발생한 수익이 회사에 귀속된 만큼, 회사가 입은 손해와 박수홍 개인에 대한 손해배상 책임은 구분해야 한다는 취지다.

친형이 박수홍의 개인 자금을 빼돌렸다는 주장도 받아들이지 않았다. 재판부는 관련 형사재판에서 개인 자금 횡령 혐의에 대해 무죄가 확정된 점을 비롯해 실제 자금 흐름과 사용 내역 등을 살펴봤을 때 횡령 사실이 충분히 입증되지 않았다고 판단했다.

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구체적으로 박수홍의 아버지가 통장을 관리하면서 일부 금액을 인출한 것으로 보이는 점, 문제로 지목된 자금 가운데 일부는 박수홍 본인이 직접 사용했을 가능성도 있다는 점 등이 판단 근거로 제시됐다. 이를 종합하면 친형이 박수홍의 개인 돈을 임의로 빼돌렸다는 주장을 인정하기 어렵다는 것이다.

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앞서 박수홍은 2021년 6월 친형 부부를 상대로 법적 대응에 나섰다. 친형 부부가 오랜 기간 자신의 방송 출연료와 개인 자금 등을 부당하게 사용했다는 이유에서다. 당시 손해배상 청구액은 116억 원 규모였다.

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이후 약 20년간의 정산 내역을 다시 검토하면서 청구액은 한때 198억 원까지 늘어났다. 하지만 재판 과정에서 손해액을 재산정하면서 최종 청구 금액은 98억여 원으로 조정됐다. 소송 제기 약 5년 만에 나온 이번 판결로 장기간 이어진 민사상 법적 다툼은 1심 판단을 맞게 됐다.

이와 별도로 친형 박 씨는 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령 혐의로 형사재판을 받아왔다. 2011년부터 2021년까지 박수홍의 매니지먼트를 전담하면서 회사 자금과 동생의 개인 자금 수십억 원을 빼돌린 혐의다. 대법원은 지난 2월 친형 박씨에게 징역 3년 6개월을, 형수 이씨에게 징역 1년에 집행유예 2년을 확정했다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com