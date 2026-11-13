[종합] 이재룡 측, 첫 법정서 '술타기' 부인…"측정 방해 목적 없었다"

배우 이재룡이 13일 오전 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 도로교통법 위반(사고 후 미조치), 음주측정 방해 혐의 첫 공판에 출석하고 있다. 서초=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.13/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이재룡(61)이 서울 강남에서 운전 중 뺑소니 사고를 낸 혐의로 재판에 넘겨진 가운데, 첫 공판에서 이른바 '술타기' 혐의에 대해 부인했다.

서울중앙지법 형사10단독 이재욱 부장판사는 13일 이재룡의 도로교통법상 사고 후 미조치, 음주측정 방해 혐의 사건 첫 공판 기일을 진행했다. 검은색 정장 차림으로 주머니에 손을 넣은 채 출석한 이재룡은 혐의 인정 여부를 묻는 취재진의 질문에 아무런 답변 없이 법정으로 들어섰다.

배우 이재룡이 13일 오전 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 도로교통법 위반(사고 후 미조치), 음주측정 방해 혐의 첫 공판에 출석하고 있다. 서초=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.13/

배우 이재룡이 13일 오전 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 도로교통법 위반(사고 후 미조치), 음주측정 방해 혐의 첫 공판에 출석하고 있다. 서초=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.13/

이재룡 측은 "사고 후 미조치 혐의는 인정하지만 음주측정방해는 부인한다"면서 "음주측정을 곤란하게 할 목적이 없었다는 취지"라고 밝혔다.

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재판부는 2027년 3월 24일 두 번째 공판을 열고, 이재룡과 술자리에 동석했던 인물과 사고 현장에 출동한 경찰의 증인신문을 진행하기로 했다.

이재룡은 올해 3월 6일 오후 11시쯤 서울 강남구 청담동 인근에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받은 뒤 아무런 조치 없이 현장을 떠난 혐의로 8월 불구속 기소됐다. 그는 사고 직후 다른 술자리에 참석했다가 약 3시간 뒤 지인의 집에서 검거됐다.

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공소청은 이재룡이 음주사고를 낸 뒤 추가로 술을 마셔 음주측정을 방해하는 이른바 '술타기'를 했다고 보고, 도로교통법상 음주측정방해 혐의를 적용했다. 다만 사고 당시 혈중알코올농도가 0.03% 이상이었다는 점이 명확하게 입증되지 않았다고 판단해 음주운전 혐의는 공소사실에서 제외했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com