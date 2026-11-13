김수현, '품위유지 의무' 위반했다…11억6000만원 배상 판결

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김수현이 사생활 논란으로 광고주와 벌인 손해배상 소송 1심에서 일부 패소했다. 법원은 김수현 등에게 약 11억6000만원을 배상하라고 판결했다.

13일 법조계에 따르면 수원지법 민사14부(부장판사 문현호)는 건강기능식품 업체 프롬바이오가 김수현 등을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다.

재판부는 김수현 등 피고들이 연대해 프롬바이오에 11억5989만4000원과 지연이자를 지급하라고 명령했다. 배상 원금에 대한 이자는 2021년 10월 13일부터 2026년 11월 11일까지 연 5%, 이후 완제일까지 연 12%를 적용하도록 했다. 소송비용은 프롬바이오가 70%, 김수현 등 피고들이 30%를 부담한다. 프롬바이오가 청구한 금액은 39억6000만원이었다.

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이번 소송은 김수현의 광고 모델 활동 중 불거진 사생활 논란에서 비롯됐다. 프롬바이오는 지난 2024년 김수현을 광고 모델로 발탁했다. 그러나 이후 김수현을 둘러싼 사생활 의혹이 확산하자 브랜드 이미지가 훼손되고 경제적 피해를 입었다며 지난해 5월 16일 손해배상 소송을 제기했다.

당시 김수현은 故 김새론과 미성년자 시절부터 교제했다는 의혹에 휩싸이며 논란의 중심에 섰다. 이에 김수현 측은 김새론이 성인이 된 이후 교제한 사실은 인정하면서도 미성년자 시절부터 교제했다는 의혹에 대해서는 일관되게 부인해 왔다.

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이번 재판의 핵심 쟁점은 김수현을 둘러싼 사생활 논란이 광고 모델 계약상 '품위유지 의무' 위반에 해당하는지 여부였다.

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광고주 측은 논란으로 기업과 브랜드 이미지에 손해가 발생했다고 주장한 반면, 김수현 측은 사실관계가 확인되지 않은 의혹과 추측성 보도만으로 계약 위반을 인정할 수 없다는 입장을 고수했다.

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결국 법원은 프롬바이오의 청구를 일부 받아들여 약 11억6000만원의 배상 책임을 인정했다. 이번 판결은 김수현이 사생활 논란 이후 광고주와 벌여온 법적 분쟁에서 나온 결과라는 점에서 관심을 모은다. 향후 김수현 측의 항소 여부에도 이목이 쏠릴 전망이다.

olzllovely@sportschosun.com