“마지막이 될 줄이야”…한지일, '취권' 故황정리와 통화 떠올리며 비통

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 한지일이 원로 액션배우 고(故) 황정리의 별세를 애도하며 고인과의 마지막 통화를 떠올렸다.

한지일은 13일 개인 계정에 황정리의 부고를 전하며 추모의 글을 올렸다.

그는 "무협영화와 태권도 액션으로 홍콩영화 '취권'에서 성룡과 함께 세계 무협영화 붐을 일으킨 황정리가 2026년 11월 12일 강남성모병원에서 마지막 생을 마감하고 우리 곁을 떠났다"고 전했다.

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이어 "대한민국을 넘어 세계 무술영화계에 발자취를 남긴 황정리 총재는 영화 '취권', '사형도수' 등 350편의 작품에 출연했다"며 "독보적인 발차기와 강렬한 인상으로 많은 액션영화 팬들에게 사랑받았다. 그를 한국 영화배우가 아닌 홍콩 영화배우로 기억하는 팬들도 많다"고 고인을 회상했다.

특히 한지일은 황정리와 나눴던 마지막 전화 통화를 떠올리며 안타까운 마음을 드러냈다.

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그는 "얼마 전 일본 팬클럽이 결성돼 일본 영화 팬들과 일본인 액션 여제자(배우)를 만나기 위해 다녀오기도 했다"며 "내가 목 경추 수술을 받고 퇴원해 집에서 재활하고 있는데, 며칠 전 아프다는 이야기도 없이 나지막한 목소리로 '친구, 식사나 함께 하자'며 전화 통화를 했다. 그게 황정리 총재와의 마지막이 될 줄이야. 마음이 무척 무겁고 아프다"고 털어놨다.

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한지일은 직접 고인의 빈소를 찾아 조문하기도 했다. 함께 공개한 사진에는 고인의 빈소와 영정사진이 담겼다. 영정 속 황정리는 환한 미소를 짓고 있어 보는 이들의 마음을 더욱 먹먹하게 했다.

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이후 한지일은 "영화 '취권' 월드 액션스타 고(故) 황정리 빈소 다녀왔습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다"라는 글을 덧붙이며 다시 한 번 고인을 추모했다.

한편 홍콩 영화 '취권'에서 성룡과 대결을 펼치며 세계적인 액션배우로 이름을 알린 황정리 세계무술연합총재는 지난 12일 별세했다. 향년 82세.

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tokkig@sportschosun.com