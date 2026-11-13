"20대 같다" 46세 배윤정, 안면·목 거상후 확 어려진 비주얼..목주름·투턱 삭제

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[스포츠조선 김소희 기자] 안무가 배윤정이 안면거상과 목거상 수술을 받은 사실을 직접 공개했다.

12일 배윤정은 자신의 계정에 "수술 후 용기 내서 먹방해 보아요 ㅋㅋㅋ"라는 제목의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 배윤정은 민낯에 편안한 차림으로 집에서 식사하며 팬들과 소통했다. 특히 그는 영상에서 최근 거상 수술을 받았다고 털어놔 눈길을 끌었다. 배윤정은 "거상 수술했다. 이제 2주 됐다"고 밝히며 수술 사실을 숨김없이 공개했다.

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이어 현재 회복 상태에 대해서도 설명했다. 그는 "아직 수술 자국과 붓기가 있다. 붓기는 6개월 되어야 가라앉는다. 아직 땡땡하고 웃을 때 좀 어색할 것"이라며 수술 후 겪고 있는 변화를 전했다.

그러면서 수술 결과에 대한 만족감도 드러냈다. 배윤정은 "제가 안면과 목 거상을 받았다. 제가 투턱과 목주름이 심한데 사라졌다. 진짜 신기하다"고 말했다. 이어 "3~6개월이 되어야 자리 잡는다고 하더라. 지금은 좀 못생겨 보이긴 하지만 진짜 진작할 걸 그랬다"라고 덧붙였다.

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아직 붓기가 남아 있고 수술 부위가 완전히 자리 잡지 않은 상태임에도 달라진 모습에 만족감을 나타낸 것. 수술 후 회복 과정을 직접 공개한 배윤정의 솔직한 모습에 팬들의 관심도 이어졌다.

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영상을 접한 팬들은 "티가 안 난다", "대학생 같다", "20대 같다", "그대로 예쁘다" 등의 반응을 보이며 응원을 보냈다.

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한편 1980년생인 배윤정은 11살 연하의 비연예인 남편과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.