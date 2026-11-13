서인영, 유튜브 접겠다 선언 '무슨 일?'...채널 걸었다가 산행 중 백기 ('산독기')

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 서인영은 산에 오르던 중 "나 그냥 끝내고 유튜브 접어야 할 거 같아"라고 말해 궁금증을 자아냈다.

13일 넷플릭스 예능 '산독기 프로젝트' 측은 첫 번째 정기 모임을 위해 한자리에 모인 독기 산독기 크루 4인방 홍진경, 서인영, 이선빈, 이연이의 모습을 공개했다.

산독기 프로젝트의 일원으로 선서까지 마치며 비장한 결의를 다진 가운데, 특히 서인영은 "기세로 눌러버려"라며 시작부터 남다른 패기를 뿜어냈다. 대한민국에서 둘째가라면 서러울 독기 4인방이 한자리에 모인 만큼 첫 만남부터 심상치 않은 기운을 발산하며 기대감을 더한다.

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이들이 정복할 첫 번째 장소는 불암산. 네 사람은 호기롭게 산행을 시작한 것도 잠시, "이게 어떻게 산이야?", "암벽 등반이잖아"라며 예상 밖의 험난한 코스에 곳곳에서 곡소리를 쏟아냈다.

서인영은 밧줄에 의지해 가파른 암벽 구간을 오르는가 하면 급기야 사족보행까지 불사하는 모습을 보였고, 홍진경은 "올라오면서 너무 살고 싶은 거야"라고 토로하며 산행의 험난함을 생생하게 전했다. 앞서 유튜브 채널 '개과천선'까지 내걸며 의욕을 보였던 서인영은 "나 그냥 끝내고 유튜브 접어야 할 거 같아"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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산행이 이어질수록 4인방의 독기 본능도 저마다의 색깔로 드러났다. 고된 산행에 영혼이 가출한 듯한 표정을 짓는 멤버들이 있는가 하면, 오히려 점차 독한 기운을 되찾는 모습도 포착돼 눈길을 끈다. 힘겨운 산행 속에서도 산을 누비며 에너지를 발산하는 이연의 모습에 이선빈은 "연이 같은 애가 독한 거예요"라고 감탄했다. 이연은 "이건 독기 빼는 게 아니라 독기 풀충전이다"라고 말하며 '산독기 프로젝트'의 색다른 재미를 예고하기도 했다.

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불암산에서 펼쳐질 첫 번째 독기 빼기 실험의 결말은 어떻게 될까. 독기 4인방의 예측불허 산행을 향한 기대감이 고조되는 가운데, '산독기 프로젝트'는 오는 11월 20일(금) 넷플릭스에서 전편 공개되며, 이후 다른 채널을 통해서도 공개될 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com