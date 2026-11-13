'오상진♥' 김소영, 젠슨 황 '불륜 스캔들'에 씁쓸…"황 형님, 왜 그랬어"

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 겸 사업가 김소영이 엔비디아 창업자 젠슨 황의 불륜 스캔들에 씁쓸한 반응을 보였다.

김소영은 13일 자신의 계정에서 '무엇이든 물어보세요'를 진행하며 누리꾼들과 소통했다.

한 누리꾼이 "CEO 리스크라는 게 참 무섭다"고 하자 김소영은 "깜짝이야. 내 이야기인 줄"이라고 답했다.

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이어 젠슨 황을 향해 "황 형님… 전기 올해 제일 감명 깊게 읽은 책인데 왜 그랬어"라며 아쉬움을 드러냈다.

젠슨 황은 최근 혼외 관계 의혹이 불거진 뒤 엔비디아 임직원들에게 보낸 메시지에서 아내와 자녀에게 상처를 줬다며 사과했다.

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엔비디아 이사회는 외국 정보기관의 개입 의혹과 관련해 독립 조사를 시작했다.

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회사는 12일 젠슨 황이 CEO와 이사직에서 물러났다고 발표했으며, 최고재무책임자 콜레트 크레스가 임시 CEO를 맡는다.

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MBC 아나운서 출신인 김소영은 2017년 오상진과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.

MBC 퇴사 후 사업을 시작한 그는 최근 회사가 70억 원 규모의 투자를 유치하고 화장품 브랜드를 미국에 진출시킨 근황을 전하기도 했다.

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narusi@sportschosun.com