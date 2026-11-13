'싱글맘' 이지현, '미용사 퇴사' 벌써 후회하나…"아이들과 아침부터 밤까지 싸워"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 퇴사 후 아이들과 보내는 시간이 늘었지만, 오히려 다툼도 잦아졌다며 속내를 털어놨다.

지난 12일 유튜브 채널 '현생모드 퀸지현'에는 미용사로 일하던 직장을 그만둔 이지현의 일상이 담겼다.

이지현은 퇴사 이유에 대해 "싱글맘이다 보니 아이들이 다쳐 병원에 가야 한다는 연락을 받는 일이 아직도 비일비재하다"며 "그럴 때 당장 달려갈 수가 없어 아이들에게 '오 분 대기조' 엄마가 되고자 큰 결정을 내렸다"고 설명했다. 좋은 직장이었고 동료들과 정이 많이 들었다며 퇴사 당일 아침에는 한바탕 울었다고도 했다.

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하지만 퇴사 후에도 쉴 틈은 없었다. 시상식에 참석하기 위해 집을 나서던 이지현은 제작진이 "퇴사하고 좀 쉬었느냐"고 묻자 "아침부터 밤까지 싸우고 있다. 집에 있으니까 더 싸운다"고 답했다.

그는 "그동안 바빠서 지나갔던 게 지금은 다 보이지 않나. 하나부터 열까지 다 부딪힌다"며 "너무 싸워서 힘들다"고 토로했다.

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살림도 만만치 않았다. 이지현은 "계절이 바뀌어 여름옷을 넣고 겨울옷을 꺼냈다"며 "엄마는 쉴 수가 없다. 차라리 출근할래. 살림이 진짜 장난이 아니다"라고 말했다.

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영상 소개 글에서도 이지현은 직장에 다닐 때 미뤄둔 병원 일과 은행 업무, 아이들 옷 정리 등으로 오히려 더 바쁘다며 "24시간 아이들과 붙어 있다 보니 왜 이렇게 부딪히는 걸까요"라고 털어놨다.

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이어 일과 육아를 병행하는 이들에게 응원을 전했다.

이지현은 2016년과 2020년 두 차례 이혼한 뒤 홀로 1남 1녀를 키우고 있다. 2025년 미용사 국가자격증을 취득한 뒤 미용사로 일해 왔다.

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narusi@sportschosun.com