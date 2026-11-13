'재혼' 오윤아, 내년 '♥4세 연하'와 결혼식...발리서 웨딩 화보 촬영 완료

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 오윤아가 내년 결혼식을 올린다고 밝혔다.

13일 유튜브 채널 'Oh!윤아'에는 "발리 여행 전 What's In My Bag"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 오윤아는 "내년에 결혼식을 한다"라면서 정확한 날짜는 미정이지만 내년 중 결혼식을 올릴 계획이라고 밝혔다.

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오윤아는 결혼식에 앞서 발리에서 웨딩 화보 촬영을 진행, 이에 발리에 떠나기 전 미리 짐을 챙겼다.

그는 "9월에 가려고 했었는데 갑자기 드라마를 들어가는 바람에 '11월 초에는 무조건 찍어야 된다'라고 생각을 해서 가게 됐다"라면서 "내년으로 미루면 일이 너무 많을 것 같아서 일단 미리 찍어놓으려고 한다"라고 설명했다. 이어 "한 살이라도 어릴 때 찍으면 좋지 않냐"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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결혼식을 앞둔 만큼 외모 관리에도 한창이었다. 오윤아는 "리프팅이 효과적으로 잘 되는 시술을 받고 왔다"라며 "웨딩 촬영도 있고 매일매일 하는 일일 드라마에 들어가게 돼서 좀 더 여러분에게 보기 좋게 하기 위해 찾아보다가 알게 됐다"고 털어놨다. 이어 "너무 좋아졌다고 해서 내년 결혼식 때 한 번 더 받으려고 한다"고 덧붙이며 결혼식을 앞둔 설렘과 함께 자기 관리에 대한 의욕을 드러냈다.

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앞서 오윤아는 지난 10일 자신의 SNS를 통해 발리에서 웨딩 화보를 촬영 중인 모습을 공개해 화제를 모았다.

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오윤아는 2015년 이혼한 뒤 발달장애가 있는 아들 민 군을 홀로 양육해 왔다. 이후 지난 7월 4세 연하의 비연예인 남성과 혼인신고를 마치고 재혼 소식을 알려 많은 축하를 받았다.

anjee85@sportschosun.com