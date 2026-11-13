구성환, 미모의 첫사랑과 재회 "우리 둘만 결혼 안 해" ('나혼산')

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 구성환이 30년 전 '첫사랑'과 재회하는 순간이 공개된다. 평소 보지 못한 구성환의 반응에 기안84는 "진짜 좋아한 거지"라며 놀라는데, 과연 어떤 모습일지 궁금증을 끌어올린다.

13일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 구성환이 고등학교 동창회 모임에 참석한 모습이 공개된다.

방송에 앞서 공개된 영상에는 구성환이 동창회에서 친구들과 만난 모습이 담겨 있다. 친구들은 학창 시절 목격했던 구성환의 '50일의 연애사(?)'를 언급해 무지개 회원들의 이목을 집중시킨다. 친구들의 이어지는 목격담에 구성환은 손사래를 치며 부끄러워한다.

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구성환은 "학창 시절에 50일 동안 사귀었던 친구"라며 유독 하얗고 작았던 그녀에 대한 이야기를 전한다. 그는 놀이터 앞에서 "내가 널 좋아하는 것 같아"라며 먼저 고백했다고 해 무지개 스튜디오를 핑크빛으로 물들인다.

또한 구성환은 "50일 동안 정말 순수하게 만난 것 같다"라며 "헤어지고 나서 1년 동안 더 좋아했다"라고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 이에 기안84는 "진짜 좋아한 거지"라며 그의 진심에 공감하는가 하면 '덩어리즈 동생' 김신영은 "오빠, 마음이 남아 있는 거 아니야?"라며 구성환의 마음을 궁금해한다.

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무지개 회원들의 질문 폭격에 구성환이 횡설수설하던 사이, 동창회에 그녀가 등장해 모두가 초집중한다. 구성환은 반갑게 인사를 건네면서도 그녀와 눈을 마주치지 못하는데, 무지개 스튜디오에서 자신의 모습을 본 구성환은 부끄러움에 벌떡 일어나 몸 둘 바를 몰라 한다. 김신영은 "분위기 묘하다"라며 두 사람의 만남에 과몰입해 웃음을 안긴다.

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구성환이 30년 전 첫사랑과 재회한 현장은 오늘(13일) 밤 11시 10분에 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

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anjee85@sportschosun.com