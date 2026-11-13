전소미, 학폭 피해자였다…"실내화에 쓰레기 테러·폭행까지, 지금도 눈물"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 전소미가 학창 시절 왕따와 괴롭힘을 당했던 경험을 털어놨다.

밝은 모습 뒤에 감춰졌던 아픈 기억을 꺼내며 "그때를 생각하면 나도 모르게 눈물이 날 때가 많다"고 말했다.

13일 공개된 유튜브 채널 'IMOS 전소미' 영상에서 전소미는 학교폭력 피해를 겪은 한 시청자의 사연에 공감하며 자신의 경험을 밝혔다.

Advertisement

그는 "저도 학창 시절 학교폭력을 당했다. 왕따뿐 아니라 그 상황에서 아무것도 할 수 없다는 무력감이 뭔지 안다"고 말했다.

전소미는 초등학교 3학년 때 한국 학교로 전학 간 뒤 괴롭힘을 당했다고 회상했다.

Advertisement

전학 다음 날 학급 회장 선거에 나가 회장이 된 뒤부터 일이 시작됐다는 것. 그는 "독서 카드가 찢어져 있고 사진이 잘려 있었다. 실내화 안에는 쓰레기가 들어 있었고, 조를 짤 때 혼자 남겨지기도 했다"고 털어놨다.

Advertisement

초등학교 6학년 때는 하교 중 한 남학생이 책가방을 잡아당겨 넘어졌고, 바닥에 쓰러진 채 밟히기도 했다고 밝혔다.

Advertisement

전소미는 당시 초등학교 친구들이 중학교에 함께 진학하면 괴롭힘이 이어질까 봐 두려웠다고 했다.

그는 사연을 보낸 학생에게 "얼마나 마음이 힘들었겠냐"며 위로를 건넸다. 이어 "지금은 많이 괜찮고 행복하게 살 수 있지만, 그때를 생각하면 나도 모르게 눈물이 날 때가 많다"며 "자신을 더 잘 돌보고 필요하다면 상담을 받는 것도 좋다"고 조언했다.

Advertisement

그러면서 "잘못을 저지르지 않았다면 당당하고 행복하게 살면 된다"며 "남에게 신경 쓰기보다 자기 인생을 살라"고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com