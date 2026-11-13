홍현희, 시母 42년만 꺼낸 졸혼 발언에 당황..."아버님 영상 안 보셨으면"

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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 홍현희가 시어머니의 솔직한 졸혼 고백에 깜짝 놀랐다.

13일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 "이쓰니 대신 어머니랑 결기 데이트"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 홍현희는 "결혼 8주년이다"라고 하자, 시어머니는 "나는 결혼한 지 42주년 됐다"라고 말했다. 이어 오랜 결혼 생활에 대해 "이제 동지 같다"라고 표현하며 남다른 부부 사이를 전했다.

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이때 홍현희는 "졸혼도 생각해 보신 적 있냐"라고 물었고, 시어머니는 "당연히 있다"라고 답했다. 전혀 예상 못 한 대답에 홍현희는 "난 농담으로 한 건데"라며 웃었다.

홍현희는 "결혼 생활 35년 이상 된 분들이 졸혼을 엄청 검색해 보고 나쁘게 헤어진 게 아니라 각자의 인생을 좀 즐기고 싶다고 하더라"고 말했다. 그러자 시어머니는 "나도 검색해 봤다"라고 솔직하게 말했고, 홍현희는 "아버님은 이 영상 안 보셨으면 좋겠다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "결혼기념일날 좋은 말씀 감사하다"라고 덧붙여 폭소를 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com