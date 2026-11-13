"슈주 팬이라며 키스 시도"…규현, 獨 옥토버페스트서 겪은 아찔한 순간

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 규현이 과거 독일 맥주 축제 옥토버페스트에서 외국 여성에게 기습 입맞춤을 당할 뻔한 아찔한 비화가 공개됐다.
13일 유튜브 채널 '성시경'의 인기 코너 '먹을텐데'에는 규현이 게스트로 출연해 대학로의 한 화덕 피자 맛집에서 성시경과 유쾌한 술자리 토크를 펼쳤다.
이날 성시경은 독일의 유명 맥주 축제 '옥토버페스트'에 방문했던 과거 일화를 기습 소환해 규현을 당황하게 만들었다.
성시경은 "그때 네가 술을 많이 먹고 옆 테이블에 있던 외국 여자분이 '슈퍼주니어'라고 좋아한다면서 막 뽀뽀하려 하지 않았냐"고 폭탄 발언을 던졌다.
이에 화들짝 놀란 규현은 즉각 정정에 나섰다. 규현은 "옆 테이블이 아니라 같은 테이블에 있던 사람이었었고, 외국에서는 친구에게 인사하듯 하는 문화가 있는 것 같더라"며 진땀을 흘렸다.
하지만 성시경은 장난기 어린 공격을 멈추지 않았다. 성시경은 "내가 지금 방송이라 뽀뽀라고 순화해서 말한 거지, 사실 키스를 하려고 해서 네가 기겁했잖냐"며 "그때는 '너무 놀라고 힘들면서 되게 좋았다'고 하더니 왜 그러냐"고 몰아세워 현장을 웃음바다로 만들었다.
규현은 "좋았다고는 안 했다. 그런 말은 없었으니 지어내지 마라"고 억울함을 호소하면서도, 이내 "형 목소리가 너무 좋아서 공신력이 있다 보니 내가 웃기려고 한 말도 사람들이 진짜로 믿는다. 경고한다"고 너스레를 떨어 폭소를 자아냈다.
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