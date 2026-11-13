"송승헌을 아들 아닌 이성으로"…이미숙, 감독에 제지당한 '아찔한 사심'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이미숙이 과거 드라마 촬영 현장에서 후배 송승헌을 향해 품었던 솔직한 사심과 이로 인해 연출진에게 제지당했던 아찔한 비화를 털어놨다.

13일 유튜브 채널 '이미숙 쑥스러운 미숙씨'에는 30년 만에 다시 찾은 추억의 섬 하와이에서 리얼한 여행기를 펼치는 이미숙의 모습이 공개됐다.

이날 이미숙은 제작진과 함께 하와이 거리를 거닐며 과거 자신이 출연했던 작품들과 연기 인생을 되돌아봤다.

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특히 2008년 방영된 MBC 대작 드라마 '에덴의 동쪽'을 언급하며 "내가 인생에서 엄마 역할을 처음 맡았던 작품이 바로 '에덴의 동쪽'"이라고 운을 뗐다.

당시 극 중 송승헌의 어머니 양춘희 역을 맡아 절절한 모성애를 그렸던 이미숙은 예기치 못했던 촬영장 고충을 고백해 현장을 발칵 뒤집었다.

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이미숙은 "극 중 아들로 나온 송승헌을 아들로 못 보고 자꾸 이성으로 보기 시작했다"고 폭탄 발언을 던졌다.

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이어 "결국 감독님이 '이미숙 씨, 그런 눈으로 보시면 안 된다'며 제재를 많이 했다"고 털어놔 제작진을 폭소케 했다.

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당시 상황을 생생하게 재연한 이미숙은 "감독님이 '너무 사심이 가득하시고 일단 엄마의 눈이 아니다'라고 지적하더라"며 "그래서 내가 '감독님, 좀 머리 풀러 버릴까요?'라고 물었더니, 감독님이 '아유, 그러면 더더욱 안 됩니다. 진정하시고 엄마의 눈으로 봐 주십시오'라고 만류했었다"고 덧붙여 현장을 초토화시켰다.

narusi@sportschosun.com