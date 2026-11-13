하준, 오컬트 호러 영화 '금월도' 캐스팅..서예지·이미숙과 호흡

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 하준이 영화 '금월도'에 합류, 첫 오컬트 호러 장르에 도전한다.

2027년 극장 개봉을 목표로 하는 영화 '금월도'(연출 백동훈 / 극본 백동훈·조아라 / 기획 이영숙 / 제작 ㈜아이엠티브이)는 조선시대 역사 기록에서 얻은 상상력을 바탕으로 탄생한 한국형 뱀파이어 '육혈귀'를 중심으로 펼쳐지는 오컬트 호러 스릴러다.

극 중 하준은 지후(서예지 분)의 남자친구이자 형사인 '인우' 역을 맡았다. 인우는 실종된 지후의 행방을 찾아 금월도로 향한 뒤, 섬에 감춰진 비밀을 추적하며 기이한 사건에 휘말리는 인물이다. 하준은 극의 숨겨진 진실을 파헤치는 핵심 인물로 활약하며 팽팽한 긴장감을 불어넣을 예정이다.

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특히 이번 작품은 앞서 서예지, 이미숙, 데니안 등 탄탄한 연기력을 갖춘 배우들의 합류 소식으로 화제를 모은 바 있다. 여기에 하준이 가세하면서 작품의 완성도와 신선함을 한층 더 끌어올릴 전망이다. 하준은 첫 오컬트 호러 장르 도전을 통해 특유의 밀도 높은 캐릭터 구축력과 섬세한 감정 연기를 선보이며 폭넓은 연기 역량을 다시 한번 입증할 계획이다.

하준은 2017년 영화 '범죄도시'의 막내 형사 강홍석 역으로 얼굴을 알렸으며, 이후 드라마 '육룡이 나르샤', '블랙독', '미씽: 그들이 있었다', '신사장 프로젝트', '우주를 줄게' 등 스크린과 브라운관을 넘나들며 한계 없는 캐릭터 소화력을 보여주고 있다.

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한편 하준의 새로운 변신이 기대되는 영화 '금월도'는 오는 2027년 관객들을 찾아갈 예정이다.

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joyjoy90@sportschosun.com