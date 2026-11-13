김승우, 고소인 수감 후 2600만원 지원했는데…돌아온 건 '2200만원 절도 피소'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김승우가 지인의 현금 2200만 원을 가져간 혐의로 고소당한 가운데, 김승우 측은 고소인 A씨가 수감된 뒤 가족에게 13개월간 2600만 원을 지원했다고 밝혔다.

돈을 가져간 경위와 이후 송금의 성격을 두고 양측 주장은 엇갈리고 있다.

13일 유튜브 채널 '리스팩트 이진호'는 김승우의 절도 혐의 피소 사건과 관련해 김승우 측의 설명을 전했다.

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A씨는 2021년 10월 서울 청담동의 한 유흥주점에서 김승우가 자신의 지갑에서 현금 2200만 원을 가져갔다며 지난 7월 경찰에 고소했다. A씨는 김승우가 자신의 돈을 종업원에게 팁으로 줬다고 주장한 것으로 알려졌다.

김승우 측은 돈을 가져간 사실은 인정하면서도 절도할 의도는 없었다고 반박했다.

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김승우 측 법률대리인은 친분이 있는 사람들끼리 모인 술자리에서 동석자들이 지켜보는 가운데 벌어진 장난이었으며, 돈을 돌려줄 생각이었다고 설명했다. 다음 날 서로 만나지 못해 계좌이체로 돈을 반환했다는 게 김승우 측 입장이다.

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이후 이뤄진 3000만 원 송금의 성격도 쟁점이다.

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김승우 측은 2200만 원에 술값과 미안한 마음을 더해 보낸 돈이라는 취지로 설명했다. 반면 A씨 측은 이 돈이 3억 원 규모의 드라마 투자에 따른 약정 수익금이며, 절도 혐의와는 별개라고 주장하고 있다.

이진호는 영상에서 김승우 측 설명을 인용해 A씨가 2025년 초 수감된 사실을 알게 된 김승우가 A씨 가족에게 매달 200만 원씩 보냈다고 전했다.

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지원은 2026년 2월까지 약 13개월간 이어져 총 2600만 원에 달했다는 주장이다. 김승우 측은 지원을 중단한 뒤 A씨 측 인물의 추가 금전 요청과 내용증명 발송, 형사 고소가 이어졌다고 설명했다.

다만 지원 중단과 고소 사이의 인과관계는 확인되지 않았다.

경찰은 김승우의 절도 혐의 사건을 수사 중이다. 김승우 측은 사실과 다른 주장에 법적으로 대응하겠다고 밝혔다. 혐의 성립 여부와 송금의 성격은 수사를 통해 가려질 전망이다.

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narusi@sportschosun.com