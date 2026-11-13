'붉은사막' 개발한 펄어비스, 2027년 겨울 인턴십 모집…정규직 전환 기회 제공

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펄어비스가 2027년 겨울 인턴십을 통해 게임 개발 및 서비스 분야 인재 확보에 나선다.

모집 직무는 엔지니어링, 게임디자인(게임기획), 콘텐츠, 사업 및 서비스 등이다. 인턴십은 2027년 1월 11일부터 3월 5일까지 8주간 진행하며, 우수 수료자에게는 정규직 전환 기회를 제공한다. 지원 대상은 인턴십 기간은 물론 정규직 전환 이후에도 풀타임 근무가 가능한 인재다. 콘텐츠 직무는 별도의 수시 인턴십을 통해 모집한다.

지원서 접수는 오는 23일 오전 11시까지다. 펄어비스는 지원 희망자를 위해 17~18일 양일간 사옥 '홈 원(Home One)'에서 채용설명회도 진행한다. 사전 신청자를 대상으로 하며, 직무별 지원 자격과 전형 일정, 지원 방법 등은 공식 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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펄어비스는 이번 인턴십을 통해 개발과 사업, 서비스 등 게임 제작 전반에 걸친 인재를 확보하고, 실무 역량을 검증해 정규직 채용으로 연결할 계획이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com