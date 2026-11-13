주영훈, 12회 출연료 '0원' 먹튀 피해 고백 "제작사가 문 닫고 튀어"

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[스포츠조선 정안지 기자]작곡가 겸 방송인 주영훈이 과거 제작사의 잠적으로 방송 출연료를 한 푼도 받지 못했다고 밝혔다.

13일 유튜브 채널 '이선정의 선정하기'에는 "주영훈×윤정수와 밥 먹다 탈탈 털린 날"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 주영훈은 약 10년 만이라는 이선정의 말에 "너 결혼 생활할 때 내가 MC 하는 프로그램에 나왔었다"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "우리 출연료 못 받지 않았나"라며 당시 제작사가 출연료를 지급하지 않은 채 도망간 사실을 털어놨다. 이에 이선정은 "난 전남편이 떼어먹은 줄 알았다"라며 웃었다.

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주영훈은 "제작사가 방송을 했는데 문 닫고 튀었다. 우리 출연료 한 푼도 안 줬다"고 설명, 이선정은 "나 출연료 은근히 셌는데"라고 했다.

주영훈은 "12회 했는데 10원도 못 받았다"고 밝혀 놀라움을 안겼다. 이에 이선정은 제작자를 향해 거침없이 욕설을 내뱉으며 분노를 드러내 웃음을 자아냈다.

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주영훈은 "이 바닥에 그런 일이 많다"라면서 "나 작곡할 때도 곡 작곡해 주고 돈을 못 받은 경우가 너무 많다. 옛날에는 그랬다"고 털어놨다.

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anjee85@sportschosun.com