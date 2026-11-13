장영란, 유튜브 '月수익 1152만원' 대박나더니.."9년간 팔자 늘어져" 사주 풀이에 함박웃음

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 장영란이 마흔 여섯부터 본격적인 전성기가 시작될 것이는 사주 결과에 기뻐했다.

13일 방송된 채널A '언니만 따라와'에서는 장영란과 장예원이 일본인 게스트 히마리, 일일 매니저 조주혜와 함께 사주카페를 방문하는 모습이 그려졌다.

이날 장영란은 해당 사주카페가 초면인 곳이 아니라고 밝혀 관심을 모았다. 과거 이곳을 방문해 타로점을 봤던 경험이 있다는 것. 특히 당시 점술가가 자신의 유튜브 성공을 예언했고, 실제로 좋은 성과를 거뒀다며 남다른 신뢰를 드러냈다.

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장영란은 "예전에 타로를 봐주셨다. 유튜브 대박 난다고 했는데 대박 났다"고 말했다. 당시 점술가는 장영란에게 "100만 찍을 것 같다"고 예언했던 것으로 전해졌다.

실제 장영란의 유튜브 채널은 구독자 약 74만 8000명을 기록하며 꾸준한 인기를 얻고 있다. 과거의 예언이 현실과 맞닿은 듯한 상황에 장영란 역시 놀라움을 감추지 못했다.

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이후 장영란은 다시 한번 자신의 사주를 살펴봤다. 점술가는 장영란의 앞으로의 운세에 대해 "마흔여섯부터 잘나간다. 후반전이 시작한다. 9년간 팔자가 늘어졌다"라고 풀이했다.

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앞으로 더 좋은 시기가 찾아온다는 말에 장영란은 기쁜 기색을 감추지 못했다.

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앞서 장영란은 자신이 운영하는 유튜브 채널 'A급 장영란'에서 채널 4주 수익은 1,152만 원이라고 밝힌 바 있다.

당시 장영란은 채널 4주 수익이 1152만 원이라고 공개하며 "이 1152만 원 금액을 전부 다 좋은 곳에 쓰고 싶다"고 말했다. 이어 "1100만 원 정도니까, 제가 돈을 조금 더 보태서 2000만 원을 채워서 후원하던 곳에 하고 싶다"고 덧붙여 훈훈함을 안겼다.

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유튜브 채널이 본격적으로 성장하기 전부터 수익을 의미 있는 곳에 사용하겠다는 의지를 보인 것. 현재 'A급 장영란'은 74만 명이 넘는 구독자를 보유한 채 꾸준히 콘텐츠를 선보이고 있어, 채널의 성장세에도 관심이 쏠린다.

한편 장영란은 한의사 한창 씨와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.